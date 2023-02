Két hét múlva halasztott mérkőzés pótlásával folytatja a pontvadászatot a Perutz, mely három nap alatt kétszer is pályára lépett. Előbb a Győr-Moson-Sopron vármegyei másodosztályban szereplő Mezőörs, majd az ugyanitt vitézkedő Rábaszentandrás látogatott a Perutz stadionba. A pápaiak mindkét összecsapáson ellentmondást nem tűrő, bátor támadójátékot mutattak be, aminek előbb egy 9-0-s, majd egy 4-0-s siker lett a jutalma.

- A felkészülés közepén járunk, most van a legnagyobb terhelés a játékosokon, ezért meglepett, hogy milyen parádés volt a támadójátékunk, szebbnél szebb gólokat lőttünk, nagyon elégedett voltam a látottakkal – értékelte a Mezőörs elleni 90 percet Kun-Szabó Attila, a Perutz trénere. - Több fiatalnak is lehetőséget adtam, köztük a mindössze 14 esztendős Szép Ákos is bemutatkozhatott. A Rábaszentandrás ellen már látszott a fáradtság a fiúkon, az első félidőben kevés helyzet alakult ki, a második felvonásban a cserék után viszont sokkal jobb lett a játék, pillanatok alatt háromgólos előnyt szereztünk, amit nem sokkal a lefújás előtt még eggyel megtoldottunk. Elégedett vagyok, úgy érzem, jó úton haladunk.

A Perutz FC február 4-én szombaton 10 órától a Koroncót fogadja.