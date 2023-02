Pénteken véget ér a téli szünet a balatonfüredi kézilabdázóknál, akik két fronton küzdöttek az őszi hónapokban: az NB I mellett az Európa Liga csoportkörében is igyekezett helytállni a tavaly bajnoki bronzérmes BKSE.

Most bejön egy harmadik front is, 2023 első tétmeccsén a Gyöngyöst fogadják a Balaton-partiak a Magyar Kupában, a hazai derbi tétje a legjobb nyolc közé jutás.

Az ősszel a sérülések, betegségek miatt kis létszámú kerettel dolgozó Füred az NB I-ben 13 mérkőzés után a tabella hatodik helyén áll, az Európa Ligában pedig ötödik a C jelű hatosban.

Innen indulnak most György László tanítványai, akik komoly menetelés előtt állnak, február hónapban például nyolc meccs vár rájuk.

- A Ferencváros elleni hazai sikerrel zártuk a 2022-es évet, nagyon jól jött az a győzelem, ahogyan a szünet is jól jött – tekintett vissza kérésünkre György László, a Balatonfüredi KSE szakvezetője. - Sérülések és betegségek tizedelték az ősszel a csapatot, most viszont tudtunk pihenni és regenerálódni. Sérültjeink felépültek, a szalagszakadást szenvedett Bősz Dániel és Jánosi Tamás kivételével mindenki bevethető. Ők ketten nagy valószínűséggel csak a következő szezonban tudnak majd rendelkezésünkre állni.

György László elárulta, mellettük Bóka Bendegúz játéka kérdéses pénteken, a világbajnokságon remekül teljesítő válogatott szélső kisebb húzódást szenvedett a vb utolsó mérkőzésén.

A szakembert megkérdeztük, mi a súlyozása a tavaszi idénynek Füreden, melyek csapata legfontosabb céljai.

- Minden mérkőzés fontos, mindegyiket meg szeretnénk nyerni. A Magyar Kupában természetesen a továbbjutás a célunk, és természetesen az Európa Liga találkozókat sem adjuk fel, remek tapasztalatokat tudunk szerezni nemzetközi porondon. Helytállás és győzni akarás – mindenütt így lépünk pályára. Az NB I mezőnye most rendkívül kiegyenlített, az első három helyre odakerülni nagyon nehéz, és a negyedik pozícióra is 5-6 csapat pályázik eséllyel. Minden egyes pont számít majd a folytatásban.

Mint említettük, a BKSE jelenleg hatodik az első osztályban, egy pont a lemaradása a Ferencváros, három a Csurgó mögött. Az első két helyet természetesen a két nagy, a Telekom Veszprém és az OTP Bank-Pick Szeged bérli, a harmadik pozícióban az alaposan megerősödött Tatabánya áll, négy ponttal a Csurgó előtt.

A fürediekkel azonos számú pontot (14-et) szerzett a hetedik Budakalász, 13 egysége van a Gyöngyösnek, 12-12 a NEKA és a Dabas együtteseinek.

György László hangsúlyozta, bízik benne, hogy a folytatásban nem lesznek sérültjeik, levesebb hiányzóval kell számolniuk, mint az idény első felében.

A vezetőedzőt a nemrég véget ért világbajnoksággal kapcsolatban is kérdeztük, kíváncsiak voltunk, mit látott, mi a véleménye az aktuális nemzetközi topkézilabdáról.

- Amit az Európa Ligában a saját bőrünkön is tapasztaltunk, iszonyatosan sok futás és nagyon komoly sebesség van a játékban. Mind a befejezéseknél, mind a visszafutásoknál. Ez nem most kezdődött, korábban is látható volt a tendencia, csak most még inkább kiütközött az, hogy növekszik a tempó. Amit mi ebből leszűrhetünk az, hogy muszáj fejlesztenünk az erő állóképességet, amelyhez elengedhetetlen az edzések minőségi fokozása – tette hozzá György László.

A Gyöngyös elleni kupacsapata pénteken 18 órakor kezdődik a Balaton Szabadidő Központban, kedden (20.45) a spanyol Granollers vendége lesz a BKSE, amely jövő hét szombaton (17.15) a Telekom Veszprémet fogadja az NB I-ben.