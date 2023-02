BFC–Teskánd

2-2 (1-1)

Balatonfüred, 200 néző. V.: Kovács. Balatonfüredi FC: Erdélyi - Farkas, Szalai, Sárossy (Zsiga, 65.), Róth (Csernyicki, 84.), Burucz, Pécseli, Szabó B., Tóth G., Rádai, Géringer. Edző: Borgulya István. Teskánd: Pergel - Vert, Szinay (Gyarmati, 92.), Szökrönyös (Horváth, 40.), Sipőcz, Szabó M., Bontó, Kiss Á., Bedő, Kovács Z., Hetesi.

A tavaly augusztusi odavágón elszenvedett vereség okán a hazaiak számára csakis a győzelem számított elfogadható eredménynek. Ennek megfelelően támadólag léptek fel a piros-fehér mezes fürediek, de a 3. percben váratlanul megszerezte a vezetést a Teskánd: gyors jobb oldali vendég támadást követően a tétovázó hazai védők között a középen jó ütemben érkező Szinay 11 méterről magabiztosan lőtte a hazai kapuba a labdát, 0-1!

Ezt követően óriási mezőnyfölénybe került a házigazda és egyre-másra alakította ki gólhelyzeteit, azonban azokat rendre ki is hagyta, míg végül a 40. percben megtört a jég. A bal oldalon korszerű füredi támadás futott végig az alapvonalig és a visszagurított labdát a második hullámban érkező Farkas Dániel higgadtan helyezte a vendégkapu jobb alsó sarkába, 1:1.



A második félidőben ott folytatta a hazai csapat, ahol az elsőt abba hagyta, továbbra is nagy mezőnyfölényt alakított ki. Azonban a hazai támadók továbbra is sorra hagyták ki a kihagyhatatlannak tűnő gólszerzési lehetőségeiket. Ebben a periódusban a vendégek őrizték az eredményt és szinte csak a védekezéssel törődtek.

A hazaiak próbálkozásait aztán a 64. percben koronázta siker. A jobb oldalon előre törő Szabó Bence elé került a labda, aki néhány méter vezette a játékszert, majd 14 méterről a teskándi kapu jobb oldalába helyezte azt, 2:1.

Ezt követően is a Balatonfüred irányította a játékot, de a hazai támadók a mai napon be lettek oltva a gólszerzés ellen és még a kihagyhatatlan helyzeteket is sikerül elpuskázni.

Aztán a 75. percben – ahogy az lenni szokott - ismételten beigazolódott a futball örök törvényszerűsége és rengeteg kihagyott helyzetért büntetést kaptak a hazaiak.

Egy kósza bal oldali vendégtámadást egészen a 16-os előteréig kísértek a kényelmesen játszó hazai védők, majd teljesen felesleges szabálytalansággal akasztották meg a vendégakciót. A szabadrúgást Szabó M. végezte el 18 méterről, félmagas lövése megpattant a sorfalon és balra vetődő Erdélyi mellett a hazai kapu jobb oldalába vágódott, 2:2.

A hátralévő negyed órában nagy erőket mozgósítottak a hazaiak és több gólszerzési lehetőségig is eljutottak, de a továbbra is góliszonyban szenvedő támadóik a győztes találatot nem tudták megszerezni.

Összességében elmondható, hogy a rendkívül lelkesen játszó vendégek a fürediek védelmi megingásait könyörtelenül kihasználva megérdemelten szereztek egy pontot a végig kényelmesen futballozó hazai gárda ellen, amely főleg a gyatra teljesítményt nyújtó támadóinak köszönheti a pontvesztését.