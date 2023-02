A 17. fordulóban az éllovas úrkútiak a második Perutz FC ellen arattak sikert. A játéknapon a Pét és a Zirc tudott vendégként nyerni, míg négy csapat gól nélkül maradt.

Sümeg VSE–Devecser SE 4-0 (1-0)

Sümeg, 100 néző. Jv.: Nedvesi R. Sümeg VSE: Kovács B. (Szakonyi) – Márkus, Varga T. (Pap), Nimsz, Bujtor, Sabjanics (Varga G.), Reicz, Rédei, Szakonyi Stephan (Horváth A.), Görhes A., Görhes T. Edző: Lázár Szilveszter.

Devecser SE: Károlyi – Szabó D., Nagy Sz., Bukovics, Burucs (Móger), Sipos Felícián, Király, Ménes, Paksai, Venczel, Keringer. Edző: Cserna Róbert.

Gólszerzők: Nimsz, Szakonyi Stephan, Görhes T., Reicz.

Kiállítva: Venczel (90., Devecser SE).

Közepes színvonalú, küzdelmes mérkőzés. Az első játékrészben a hazaiak – akik támadásaikat kontrákra építették - előnyt szereztek.

A második félidőben a játék minden elemében jobbak voltak a sümegiek, amely nem csak az eredményben, hanem fegyelmezettség terén és taktikailag is megmutatkozott.

A hazaiak sikerüket közös erővel, a második játékrészben mutatott szervezett és koncentrált játékukkal érték el. Megérdemelt győzelmet arattak ilyen arányban is a helyenként durván játszó devecseriek felett.

Jók: mindenki, illetve senki.

Tudósított: Fazekas László.

Úrkút SK–Pápai Perutz FC 2-0 (0-0)

Úrkút. Jv.: Karsai R. Úrkút SK: Kádár – Lang (Nagy Á.), Papp A., Horváth Á., Szedlacsek (Kovács Gá.), Boromisza (Kalapács), Buchwald, Udvardi, Bognár, Kovács Ge., Király. Edző: Márton Gábor.

Pápai Perutz FC: Varga P. – Gajdosi (Karácsony), Cser (Erdősi), Horváth T., Varga B. (Hauser B.), Nagy K., Nagy B., Rozman, Nagy D., Pető, Benecz. Edző: Kun Szabó Attila.

Gólszerzők: Horváth Á., Kovács Gá.

Ajka Kristály SE–Gyulafirátót SE 2-0 (2-0)

Ajka. Jv.: Lukács I. Ajka Kristály SE: Bognár – Adorján (Ujvári), Gergócs (Szabados), Szabó K., Varga B. (Jeney), Ambrus, Pápai (Császár), Magyar, Kungl, Bakó (Biró), Lajtos. Edző: Szabó Zoltán, Jeney Gyula.

Gyulafirátót SE: Gyurmánczi – Balta N., Szelényi (Halász), Vörös, Vaczola, Beke, Solymosi (Kovács P.), Balta G., Tímár, Kovács Á., Bekker (Mtewele). Edző: Lénárt József.

Gólszerzők: Szabó K., Balta G. (öngól).

Nagy iramban kezdődött a mérkőzés. A Kristály fölényben futballozott, a vendégek főleg Gyurmánczi kapus védéseinek köszönhetően bírták kapott találat nélkül a harmincötödik percig, amikor öngólt vétettek. Tovább nőtt az ajkai nyomás, és Szabó Kornél remek lövéssel növelte az előnyt három perc elteltével. A szünetet követően több cserét hajtott végre mindkét fél. Komoly küzdelem folyt a pályán, a vendégek több esetben is csak a szerencsének köszönhették, hogy nem nőtt a hátrányuk. Szabados például már a kapust is kicselezte, ám a következő lépésnél, mielőtt az üres kapuba helyezett volna, megsérült. Több nagy helyzetet is elpuskáztak a kristály támadói.

Jók: Szabó K., Magyar, Lajtos, Kungl, ill. Gyurmánczi a mezőny legjobbja, dicséret illeti a vendégeket lelkes játékukért.

Tudósított: Havasfalvi Lajos.

BUSC–Várpalotai BSK 3-2 (1-0)

Tihany. Jv.: Szabó Z. Balatonfüredi USC: Mocher – Hideghéti (Benedek), Nagy D., Török, Kovács S., Radács, Bene, Szücs (Koltai), Cser (Szente), Schőnig, Takács L. Várpalotai BSK: Kerekes – Szenyéri, Szurok, Csapó (Gerák), Daróczi, Mogyorósi, Reznyák (Szántó), Gergely, Kustán, Sanda (Magda), Szabó P.

Gólszerzők: Radács, Nagy D., Kustán (öngól), ill. Gerák, Daróczi.

A szokatlanul korai időpont és a hűvös, szeles idő sem kedvezett a futballnak, nehezen melegedett bele a két csapat a mérkőzésbe. Nagy Dánielnek sikerült megtörnie a gólcsendet, aki Török Gergő remek indításával robogott el a szélen, majd vágta be a labdát a hosszú alsóba.

A fordulás után Radács Bálint bombájával tovább növelték előnyüket a hazaiak, de egy kontrából Daróczi Balázs szépített. Ezután ismét a palotaiak találtak be, pechjükre a saját kapujukba. Eldőlni látszott a mérkőzés, de a lefújás előtt öt perccel Gerák Adrián még kozmetikázni tudott az eredményen. Újabb fordulat már nem következett a mérkőzésen, így a vége 3:2 a Balatonfüred javára. Megérdemelt hazai siker született.

Jók: Schőnig, Radács, Török, Kovács, ill. Kerekes, Szenyéri, Szabó.

Tudósított: Kovácsfi Barna.

BSE–Péti MTE 1-2 (1-1)

Balatonalmádi, 100 néző. Jv.: Bódi A. Balatonalmádi Se: Jójárt – Sánta Sz. (Bencsik), Sánta K., Szücs, Petróczi, Babos, Bodnár (Erdősi), Hoffer, Kovács K. (Halmos), Mátyás, Jánó.

Péti MTE: Varga Zs. – Gyurcsek (Horváth B.), Bóka P. (Horváth P.), Nagy R., Marton, Simon, Haász, Tar, Bóka M., Varga B., Ódor. Edző: Nagy Krisztián.

Gólszerzők: Jánó, ill. Nagy R., Gyurcsek.

Kellemetlen, szeles, hideg időben jól kezdtek a hazaiak. Formás támadás végén már a 4. percben megszerezte a vezetést a BSE. Az első negyedóra végén a hazai kapu előtt egy labda eladásból egyenlítettek a vendégek. A második játékrészben kiegyenlített játék folyt a pályán, mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, amiből a pétiek egyet értékesítettek, így három ponttal távoztak.

Jók: Jánó, ill. Nagy R., Simon, Ódor.

Tudósított: Jandrasics Gábor

Magyarpolány SE–FC Zirc 0-3 (0-1)

Magyarpolány. Jv.: Ákos D. Klíma-Park Magyarpolány SE: Paksi – Veisz, Döbrösi G., Polt B., Czepek, Polt P., Schönberger (Sárkány), Kardos, Talabér (Parrag), Döbrösi M., Hardi.

FC Zirc: Dobai – Bíró, Mári (Takács), Hornyacsek R. (Komenda), Wittmann (Végh), Antal, Hegyi, Hornyacsek E. (Stupián), Óvári (Tehel), Kopházi, Somogyi.

Gólszerzők: Kopházi (2), Hegyi.

Kiállítva: Döbrösi M. (63., Magyarpolány SE).

Szentantalfa NVSE–Fűzfői AK 4-2 (3-1)

Tihany, 60 néző. Jv.: Nagy J. Szentantalfa Nvse: Szombathelyi – Dombi, Nagy Zs., Molnár K., Molnár B., Szűcs, Burgyán (Tóth K.), Csillag, Stadler, Takács (Godány), Vári Kovács. Edző: Fischer Norbert.

Fűzfői AK: Király – Kovács L., Müller, Szalai L., Méhes (Schneider), Horváth A., Molnár K., Nyári, Babai (Katus), Szentmártoni (Füle), Kakas (Varga T.).

Gólszerzők: Molnár K. (3), Nagy Zs., ill. Molnár K., Horváth A.

Csípős, hideg, szeles idő fogadta Tihanyban a csapatokat és a kilátogató, minden elismerést megérdemlő nézőket. Mindkét csapat bátor támadójátékkal lépett fel, melyből a kulcspasszokban és helyzetkihasználásban jobban teljesítő Antalfa 3-1-es előnyre tett szert a félidőre.

A második játékrészben még nyíltabb lett a támadójáték, hiszen a Fűzfő eredménykényszerben futballozott. Egy hátsó megingást azonban ismét a „hazaiak" váltottak gólra a mesterhármast jegyző Molnár K. révén, így már 4-1-es eredmény állt a kijelzőn. Ez kissé túlságosan megnyugtatta az Antalfát, a mindent egy lapra feltevő FAK szabadrúgásból szépítve küzdött tovább, a vége 4-2 lett.

Sportszerű meccsen megérdemelten nyert a helyzeteit jobban kihasználó hazai alakulat.

Jók: mindenki, Molnár K. a mezőny legjobbja, ill. Szalai, Nyári.

Tudósított: Oláh Gergely.

A Tihanyi FC-TIAC VSE bajnoki elmaradt.