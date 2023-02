Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Telekom Veszprém szerb kézilabdázója, Petar Nenadics kikerült a csapat játékoskeretéből, nem látogathatja az edzéseket és értelemszerűen pályára sem léphet a bakonyiak színeiben. Az irányító február 16-án a német Magdeburg elleni idegenbeli Bajnokok Ligája mérkőzésen szerepelt legutóbb az együttesben, csütörtökön azt írtuk, hogy valószínűleg utoljára, s így is lett.

Az egyesület ugyanis pénteken este hivatalosan is bejelentette, azonnali hatállyal felbontotta a játékos szerződését. Az ok röviden: fegyelmi vétség. Lapunk információi szerint nem egyetlen eset történt, a Magdeburg elleni találkozót megelőzően, még tavaly, az őszi idényben is volt probléma a szerbbel.

Akik figyelemmel követik a Veszprém szereplését, jól tudják, Petar Nenadics nem könnyű személyiség, ami a játékán is érződik. A 36 éves irányító fantasztikus kézilabdázó, amolyan elszabadult hajóágyú típus, aki kiszámíthatatlan az ellenfeleknek, ugyanakkor sokszor a saját csapattársai számára is. Egy ilyen játékost nehéz beleilleszteni egy adott együttesbe, viszont bizonyos szituációkban igazi jolly jokert jelenthet. Vele dolgozni kicsit olyan, mintha az edző egy olyan dobókockával dobna, amelyen csak hatosok és egyesek szerepelnek. Hogy milyen arányban, az főként attól függ, hogy aznap milyen lábbal kelt fel az irányító.

Nenadics formától függetlenül a legtöbbször hatalmas tűzzel játszott, és ezért (is) összességében kedvelték a szurkolók. A Telekom Veszprém is megköszönte szolgálatait, hiszen 2018 óta bajnoki címnek, Magyar Kupa-, és SEHA-liga-sikereknek, Bajnokok Ligája meneteléseknek volt tevékeny részese. Több mint 200 meccsen lépett pályára a bakonyiak színeiben, összesen 803 gólig jutott.

Sokan azt várják, hogy Nenadics nélkül kicsit megváltozik a veszprémi csapat arca. Abból a szempontból, hogy előtérbe kerülnek bizonyos játékosok, illetve bizonyos játékosok bizonyos képességei. Hamarosan kiderül, az viszont biztos, hogy a fegyelmezetlenség (pláne a sorozatos) nem fér bele egy komoly terveket szövögető alakulat életébe.