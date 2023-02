Nem lehet okuk panaszra a szervezőknek, hiszen a versenyiroda az elmúlt évek egyik legnagyobb nevezői létszámát regisztrálta, mindkét napon jócskán száz feletti volt az indulók száma. Vései Attila, a pápai egyesület elnöke, a verseny egyik fő szervezője büszkén mesélte, hogy Balogh Mátyás személyében Tokió olimpikonját is köszönthették a mezőnyben, aki 2021 júniusában olimpiai kvótát szerzett, ezzel az első íjász lett 1996 óta, aki ötkarikás játékokon szerepelhetett.

– A teremíjászverseny és az országos bajnokság kvalifikációja is színvonalas vetélkedést hozott – értékelte a versenynapokat Vései Attila. – A pápaiak mellett érkezett nevezés többek között Budapestről, Ajkáról, Sopronból és Vecsésről is, hat korosztályban több mint tíz íjkategóriában rendezték a küzdelmeket. A WA és az IFAA szabályai pontozásban, lövésszámban és távokban is eltérnek egymástól, a felnőttek 18, a gyerekek 10 méterről lőttek, 20-tól 80 centiméteres átmérőjű lőlapokig. 32 lőállást állítottunk fel, úgy érzem, az egyesület sikeresen megfelelt az íjászok előzetes elvárásainak.

A Delta Íjászegyesület összesen kilenc dobogós helyezést szerzett, kategóriájában Szórádi-Tóth Mirkó, Márkus Balázs, Németh Virág, Lőrincz Norbert, Németh Eszter és Süle István is dobogóra állhatott. A jövővel kapcsolatban elhangzott, júniusban Ágfalván terepíjász-világbajnokságot rendeznek, ahol a deltásokat és Pápa városát Süle István és Szórádi-Tóth Mirkó képviseli.