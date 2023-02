Magdeburg-Telekom Veszprém 32-25 (16-15)

Magdeburg, néző. V.: Brunner, Salah (svájciak). SC Magdeburg: PORTNER – Hornke 2, SMITS 9 (2), WEBER 9 (2), BERGENDHAL 2, Kristjansson 2, MERTENS 6. Csere: Jensen (kapus), O’Sullivan 1, Bezjak, Musche, Lipovina 1, Kloor. Edző: Bennet Wiegert.

Telkom Veszprém: Cupara – Gasper Marguc 1 (1), Ilic Z., Pesmalbek 1, Ligervári, ed-Dera 2, Strlek 5. Csere: Corrales (kapus), Lauge 5, NILSSON 5, Nenadics 3, Elísson, Vajlupau 3 (1), Mahé, Sipos, Lukács P. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 6, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 6/4, ill. 3/2.

Nagyon fontos mérkőzésre készültek ott a felek, ahol a Veszprém 2002-ben a klub történetének egyik leghíresebb meccsét játszotta, kikapott első BEK-fináléja második meccsén, s ezzel ezüstérmes lett abban az évben.

A mostani összecsapás az A csoport második helye szempontjából volt lényeges, a győztes nagy lépést tehetett a pozíció felé (a magyar csapat egy sikerrel már nem eshetett ki a legjobb kettő közül), s ezzel az automatikus nyolc közé jutás irányába.

A forduló előtt a második Veszprém két ponttal előzte meg a harmadik Magdeburgot. A két csapat tavaly a bakonyi megyeszékhelyen gólzáporos, izgalmas döntetlent játszott egymással (35-35).

Hiába kezdett Cupara egy hetes védéssel, a másik oldalon Portner többször is hárított. Több, mint hat percet kellett várni az első vendég találatra, Lauge volt eredményes, ekkor a Magdeburg kettőnél járt. Portner továbbra is remekelt, 4-1-re alakult az állás.

Egy gólra felzárkózott a Telekom, de hamarosan ismét három volt a különbség, 13. perc: 7-4.

Ismét a vendégek percei következtek, aztán 7-6-nál Lauge kapott két perces kiállítást, miután elég keményen arcon csapta Kristjanssont. A dán itt megúszott egy piros lapot. Portner Nenadics és Marguc próbálkozásánál is védett, a Magdeburg egy újabb emberelőnyös akciót kihasználva 10-6-ra vezetett.

Corrales mutatkozott be egy védéssel, s hazai hibák után ismét zárkózott a Telekom, 23. perc: 11-10. Az egyenlítés viszont ismét nem jött össze, Portner hárítás után Bergendahl volt eredményes, 14-11-nél Ilics időt kért.

Nilssonban bízhatott a Veszprém, azonban a svéd beállós négy pontos lövés után a félidő legvégén hibázott, kapu fölé emelte a labdát. Pedig egyenlő lehetett volna végre az állás, igaz, a Magdeburg sem tudta növelni a különbséget, Corrales védett szépen, 16-15.

A második játékrész elején Vajlupau egyenlített, hetesből volt eredményes a fehérorosz szélső. Egy-egy góllal a németek vezettek, a bakonyiak rendre egalizáltak, így ment ez jó pár percig. Összeállni látszott a veszprémi védekezés, a vendégek támadhattak a vezetésért, aztán mégis a magdeburgiak tudták elmozdítani a frontvonalat, 42. perc: 22-19.

Nenadics ugyan betalált, ám Smits „nullszöges” gólja szinte sokkolta a vendégeket, hirtelen ötre hízott a különbség, a 46. perc: 25-20. Időkérés után Strlek volt eredményes, viszont a következő támadásnál Pesmalbek arcot érő védőmozdulata piros lapot ért a bíróknál.

Szinte reménytelenné vált a bakonyiak helyzete, Smits talált be ismét, 27-21. Nem adta fel természetesen a Veszprém, Portner azonban továbbra is kiválóan védett, sőt cseréje, Jensen is hárított egy hetest.

Négy perccel a vége előtt 30-23-at mutatott az eredményjelző, a hajrát rutinosan hozta le a Magdeburg, amely nagyon fontos sikert aratott.

Két körrel a vége előtt lecsúszott a csoport második helyéről a Veszprém, és távolt került attól, hogy visszaszerezze a pozíciót.