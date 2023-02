HÉP Cegléd–Fejér-B.Á.L. Veszprém 28-22 (16-13)

Abony, 300 néző. Vezette: Rontó, Szanyi.

Cegléd: KRÁNITZ – Pásztor 2, KÁLLAI 5, Spekhardt 1, Juhász 4, DZSAMALI 8, Csomor 2. Csere: Alexa (kapus), CSÁSZÁR 6, Mazák, Szepesi, Tóth M., Teleki. Edző: Nagy Károly.

Veszprém: Balogh – Szmetán P. 2, Bugyáki, Gál, Szrnka 2, Éles B. 1 (1), Hári. Csere: Miklós (kapus), STRANIGG 8, PULAY 7, Tóth P., Molnár B. 1, Szatmári, Machac, Vetési 1. Edző: Konkoly Csaba.

Kiállítások: 12, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 0, ill. 3/1.

Noha csak hónapok múlva osztanak bizonyítványt a zajló bajnokság eredményeiről, a mérkőzés különleges jelentőséggel bírt, lévén, hogy akár a kiesés ellen menekülő felek jövőbeni NB I-es tagságát is befolyásolhatta. A hazaiak ennek megfelelően nagyon bekezdtek, a megilletődött bakonyiak nem találták a produkciójuk ellenszerét (5-1). A másik oldal ezt követően is könnyen került helyzetbe, ezeket jó hatásfokkal értékesítette, ráadásul a védekezésük is agresszív volt, amivel elbizonytalanították a már az elején fáradtnak tűnő Éleséket (10-5). Ez nem sok jót ígért későbbre, aztán mégis kiegyenlített lett a derbi, erőre kaptak a többször emberelőnyben lévő vendégek (11-9). A 20. percben döntetlen volt az állás (12-12), Pulayék hittek magukban és a feladatukra koncentráltak, ám az exveszprémi Császár – civilben a ceglédiek sportigazgatója – 14-13 után gondoskodott arról, hogy a nagyszünetben az övéi vezessenek.

A mieink a fordulás után újra elvesztették a fonalat, összességében tízperces gólcsendjük alatt újabb négy gólt kaptak, hibáikat könyörtelenül kihasználta az akkor még sereghajtó újonc (20-13). A sérüléséből felépült és az együttesébe visszatérő Stranigg találata mintha ébresztőt fújt volna alakulatának: 21-17-re felzárkóztak. Úgy tűnt, hogy csapatszellemük ismét erős, és a munkájuknak lehet eredménye. Sajnos nem így történt, a veszprémiek pontatlanságaikkal, rossz helyzetkihasználásukkal újra nehéz helyzetbe kerültek, pedig a vetélytárs sem szolgált semmi különössel (24-18). Ezzel túl nagy előnyt adtak a rutinos hazaiaknak, a hajó kezdett végleg elúszni, igaz, 24-20-nál még felcsillant egy halvány remény, ám a hajrára sem tudtak kiegyensúlyozott kézilabdával szolgálni, ami végleg megpecsételte a sorsukat.

Konkoly Csaba: – Kezdeti indiszponáltságunkat kihasználta az ellenfél – fejben fáradtak voltunk, ami főként elöl mutatkozott meg – az első félidőben mégis utolértük őket. A folytatás a ceglédiek szája íze szerint alakult, de ehhez kellettek a hibáink is: egyszerűen nem tudtuk kivinni a pályára a megbeszélteket.