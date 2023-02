Fejér-B.Á.L. Veszprém–SL Benfica 26-35 (14-17)

Veszprém, 600 néző. Vezette: Boricic, Markovic (szerbek).

Veszprém: Balogh – Szmetán P. 2, Tóth P. 2, VETÉSI 4, Szrnka 2, STRANIGG 7, Molnár B. 3 (1). Csere: Miklós (kapus), Bugyáki, Gál 2, Ludmán 1, Machac, Hári 1, Fercsik 1, Rubos, Szatmári 1 (1). Edző: Konkoly Csaba.

Benfica: CAPDEVILLE – Izquierdo 4, Garcia Barceló 1, Vranjes 1, Borges H., GRIGORAS 5, Martins 3. Csere: Hernandez (kapus), DJORDJIC 7 (2), Borges S. 2, BINGO 4, Moreira 3, Moreno 3, Kljun 2, Rahmel, Ferraz. Edző: Chema Rodríguez.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 4/2, ill. 2/2.

Az Éles Benedeket és Pulay Gábort pihentető hazaiak annak tudatában fogadták a sorozat címvédőjét, miszerint bárhogy is alakul a párharcuk, előbbiek az utolsó hatodik, míg a diadalra esélyesebb utóbbiak a még továbbjutó negyedik helyről nem tudnak elmozdulni. Kapkodóan indult a tét nélküli derbi, a védelmek egyik oldalon sem álltak a helyzet magaslatán, de a Stranigg János vezérelte bakonyiak a hibáik dacára megfelelő tartásról tettek tanúbizonyságot (4-3). Nagyobb előnyre is szert tehettek volna, ám időnként naggyá tették a luzitánok portását, így a felek egy ideig felváltva zörgették meg a hálót (10-9). Konkoly-mester tanítványai elől remek megoldásokkal szolgáltak, felszabadultan kézilabdáztak; kihasználták, hogy az ellenfelük nehezen vette fel az üzemi hőfokot (13-11). Az első félidő hajrájában ugyanakkor elragadta őket a fiatalos hév, mind több pontatlanság jellemezte a produkciójukat, amit a fizikai fölényben lévő rivális egy egy–hatos szériával büntetett meg (14-17).

A fordulást követő vendéggólok arról árulkodtak, hogy kezd megmutatkozni a felek közötti tudás- és minőségbeli különbség, a nehéztüzér Djordjic is egyre-másra lőtte át Gál Dominikék védőfalát (16-22). A vetélytárs ekkortájt csak rövid időre kapcsolt magasabb sebességi fokozatba, mert noha továbbra is domináltak, a mieink bravúros akciókkal vétették észre magukat, néha a híveiknek is játszottak (19-22). A Benfica persze így is gond nélkül tartotta a négy-öt gólos előnyét, s mert a hazaiak később ziccereket és büntetőket hagytak ki, nem voltak képesek egyenrangú partnerek lenni, mi több, mind nagyobb lett a csapatokat elválasztó differencia (23-30). Sajnos a csata végére alakult ki a legnagyobb eltérés, a szurkolók ennek ellenére megtapsolták a helyi kedvenceket.

Konkoly Csaba: Bár kilenc góllal kaptunk ki, nekem összességében tetszett a mérkőzés. Egy darabig fegyelmezetten és taktikusan támadtunk, aztán jöttek a buta hibáink, sok helyzetet elpuskáztunk, aminek megfizettük az árát. A szép nemzetközi kalandjaink ellenére látjuk, hogy még messze vagyunk ettől a szinttől, de az első félidei játékunk arra utal, hogy van bennünk spiritusz.