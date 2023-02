A programra Czingler Sándor versenybíró, szervező és Kosztolánczi Gyula Fide-mester kérte fel Zsókát. A mester 18 táblás szimultánt és vakparti-bemutatót tartott, a szakköri tagok nagy örömére.

Amint azt Zsókától megtudtuk, ő a szimultánban is a kihívást keresi, ezért nem hagyományos formában kívánta lebonyolítani a találkozót. Plusz nehézségként kérte, hogy a 18 táblán csupán 45 perc álljon rendelkezésére az összes parti lejátszására, illetve az ellenfélnek ne kelljen megvárnia, míg ő újra a táblához érkezik, kezelheti a sakkórát. Így Zsókának az idő szorításával is meg kellett küzdenie. Sokkal gyorsabban kellett lépnie, ezért a szimultán felért egy aktív sportolással is.

Zsóka minden partiját megnyerte. A szimultán után a vakparti következett egy kilencfős csoport ellen, amelynek tagjai megbeszélhették egymással a lépéseiket. Zsóka kérésére a lépések angolul hangzottak el, mivel a közeljövőben Klagenfurtban Európa legnagyobb sakkmúzeumában (Mali Schachmuseum) fog hasonló vakpartit játszani angol nyelven. A vakpartit mindenki nagyon élvezte. Zsóka a 46. lépésben mattot adott a csoportnak. Megköszönte a meghívást, és, mint mondta, nagyon fontos számára a sakksport népszerűsítése, amikor ideje engedi, szívesen vesz részt ilyen és hasonló eseményeken.

Czingler Sándortól megtudtuk, hogy a részt vevő óvodások, általános és középiskolás diákok számára nagy élmény volt a találkozó. Néhányukat a szülők, nagyszülők is elkísérték az eseményre. Örömmel fogadták, hogy lejegyezhették a partit és autogramot is kaptak.