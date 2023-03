– Rendhagyó módon murván kezdődik az Országos Rallye Bajnokság, és nem is akárhol, a Székesfehérvár melletti pályákon, ami a mezőny egyik kedvenc térsége. Mit szóltatok hozzá, hogy nem a megszokott aszfaltos versenyek egyikén indul a szezon?

– Meglepett engem is, hogy murvás futammal indul a bajnokság, nem ehhez szoktunk hozzá, de nagy vonalakban teljesen mindegy hogy mivel indul, ugyanúgy készülünk. Elvileg az autónk fel van készítve, hiszen abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van külön autónk murvára és aszfaltra is, így ezzel nem kellett annyira foglalkoznunk. Nagyon szeretünk murván menni, nagyobb élményt nyújt az aszfaltos gyorsasági szakaszoknál. Jelenleg is tart a felkészülésünk, az autót próbáljuk a legjobb formájába hozni.

– Nem is nagyon ismerek más versenyzőt, akinek két ugyanolyan autója lenne a saját versenyzésére, de kétféle talajtípusra.

– Valóban ugyanaz a két autó, talán az aszfaltos kocsink kicsit szebb, erősebb, de szinte ugyanaz a két típus, csak egy pár évjárat különbség van köztük. Viszonylag régóta, immár három éve használjuk a murvás autót, nagyon szeretjük, sőt néha még jobb élményt is nyújt, mint az aszfaltos. Ezzel a kocsival csak Veszprémben, Fehérváron, a Mikulás- és Waldviertel Rallye-n, illetve a környékbeli murvás versenyeken indulunk. Nagy álmunk lenne, ha egyszer hóban is mehetnénk vele, ami sajnos idén sem jött össze, nem volt olyan az időjárás.

– Most mi az álmod? Mivel lennél elégedett?

– Az álom az, hogy célba érjünk! Nézegettem a nevezési listát, szerintem nem lesz másik GT-autó, ezért felsorolnak az RC2-be a Rally2-es kocsik közé, így nekünk nagy esélyünk igazán nincs. Nem az eredmény miatt megyünk, de a régi BMW-s csapattársakat és a kétkerék meghajtású autókat szeretnénk megelőzni, de erről majd szombat vagy vasárnap este tudok többet mondani, hogy sikerült-e vagy sem… A célunk, hogy a kétkerekes autók között elől menjünk.

– Mi lesz még számotokra a menetrend?

– A hivatalos teszten szeretnék menni csütörtökön, mert a munkahelyi elfoglaltságok miatt sajnos nem nagyon van időm ezzel máskor foglalkozni, a hétvégét pedig úgyis rászántuk, akkor ez belefér.