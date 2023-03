Fejér-B.Á.L. Veszprém–Balatonfüredi KSE 26-31 (13-13)

Veszprém, 500 néző. Vezette: Horváth, Marton.

Veszprém: Balogh – Tóth P. 1, Pulay 3, Éles B. 3, SZRNKA 4, Ludmán 3, HÁRI 6 (1). Csere: Miklós (kapus), Szmetán P. 1, Machac 1, Vetési 3, Bugyáki, Gál 1. Edző: Konkoly Csaba.

Balatonfüred: Andó – Bóka 4, Kemény, SRETENOVIC 4, Szűcs 3, Németh B. 2, HORNYÁK 7 (3). Csere: SZMETÁN M. 9 (5), Varga M. 1, Dénes, Vajda, Brandt 1. Edző: György László.

Kiállítások: 4, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 10/8.

A hazaiak a mérkőzésen meglepetést szerettek volna szerezni, a tabellán előttük álló vendégek pedig úgy voltak vele, hogy noha tudták, miszerint nehéz fellépés vár rájuk, két ponttal a tarsolyukban akartak távozni a királynék városából. Jóllehet az esélyesebb tópartiak szereztek vezetést, 4-2-nél már a jobban védekező bakonyiak álltak jobban, mi több, Andó még Éles büntetőjét is hárította. A tartalékos csapatok lassan melegedtek bele a párharcba, ami nem volt ugyan közönségszórakoztató, de a felek gondoskodtak arról, hogy az a hibáik dacára, a felvillanásaik révén izgalmas és érdekes legyen (5-5). Később a fürediek Hornyák hétmétereseivel fordítottak (6-7), ám mert a csereként beállt Miklós is kivédett egy büntetőt, az övéi egalizálták az állást. Az együttesek egy ideig fej-fej mellett haladtak, aztán Háriék egy ötperces gólcsendet lezárva újra „elhúztak” két góllal (11-9). Kisvártatva a még nagyobb különbségért támadtak, de hirtelen többször is hibáztak, amit a BKSE két üres kapus góllal torolt meg (12-12). Így a küzdelmes első félidő igazságosnak mondható döntetlennel ért véget.

A fordulás után frissebbnek és motiváltabbnak tűntek a vendégek, be is kezdtek: az ihletett formában iparkodó Szmetán Máténak is köszönhetően 13-17-re módosították az állást, kihasználva, hogy az ellen az öltözőben maradt. György László edző gárdája kettős emberhátrányban is eredményes volt, az időnkénti pontatlanságaik ellenére kezdett kidomborodni a nagyobb tudásuk, aztán a veszprémiek ismét elkezdtek a maguktól elvárható szinten játszani, ami a csata alakulásában is nyomban meglátszódott (18-20). Hamarosan a poraikból feltámadva egy gólra zárkóztak fel, a fürediek magabiztossága akkortájt megingott, aztán az előnyük elolvadásával rendezték a soraikat és a fontosabb pillanatokban higgadtabbak maradtak (20-23). A hazaiak igyekeztek nem feladni a derbit, azt nyílttá tenni, de újabb üres kapus gólt kaptak, ami lelombozta őket, Bókáék pedig éltek a kínálkozó lehetőségekkel, a vetélytárs elbizonytalanodásával (22-27). A végén ennél is nagyobb lett a különbség (24-30), a hazaiak aztán valamelyest kozmetikáztak az eredményen, ami persze nem befolyásolta a tényt, miszerint ezen a vizsgán a vendégek összességében jobban oldották meg a feladatokat.

Konkoly Csaba: A riválisunk megérdemelten nyert, ám úgy érzem, mintha kiénekelték volna a sajtot a szánkból. Jól kezdtünk, de az első félidő végét elrontottuk, ami ilyen rutinos ellenféllel szemben nem fér bele. A második játékrészben sok elkapkodott lövésünk volt, hiába zárkóztunk fel, a fürediek megbosszulták a hibáinkat. Fájó a vereség, mert próbálunk pontokat gyűjteni, titkon, előzetesen most is így gondolkodtunk.

György László: Nehéz időszak van mögöttünk, ahogy a veszprémiek, mi is lassan melegedtünk bele a 60 percbe, ami később sem lett igazán pörgős. Tudtuk, hogy kemény fellépés vár ránk. Az elején enerváltak voltunk, ami az elmúlt hónapok komolyabb terhelésével is magyarázható. A szünet után előnybe kerültünk, ami előrevetítette, hogy a végén nem engedjük ki a kezünkből az összecsapást. Fontos két pontot szereztünk.