Ajka Kristály SE - Investment Közutasok Kaposvári TK 3-5 (3208-3219)

A Szuperligában kis híján meglepetést okozott a Kaposvár ellen a házigazda Ajka. Az utolsó helyen álló vendéglátók ugyanis a dobogóra hajtó vendégektől a több összfáért járó két ponttal, mindössze 11 fával kaptak ki.

Eredmények: Fodor 561, Tóth Z. 528, Magyar 527, Lendvai 525, Tóth L. 505, Tóth M. 562 ill. Botházy 538, Brancsek 550, ifj. Horváth 548, Nagy 522, Bóka 541, Pintér 520.

Pápai Vasas SE – Balogunyom 6-2 (3426-3394)

Küzdelmes mérkőzésen gyűjtötte be a két pontot a Pápai Vasas SE. Az NB I-es tekebajnokság nyugati csoportjának 17. fordulójában Bódai és Kiss csapatpontjaival 2-0-ra vezetett a Vasas, majd Horváth 619 fával szerezte első pontját a Balogunyom, ám miután Nagy Lajos is 600 fa fölé jutott, már 3-1 volt az állás. Rieger csak kevéssel maradt le a pontszerzésről, viszont Kovács sikerével 4-2-re módosult az állás, így a Vasas – ha nehezen is – de begyűjtötte a bajnoki pontokat, amivel továbbra is vezeti a csoportot.

Eredmények: Bódai 586, Kiss 580, Molnár (Nagy M.) 544, Nagy L. 602, Rieger 534, Kovács 580 ill. Virág 555, Józsa 570, Horváth 619, Svajda 575, Biró 544, Doma 531.

Herend VTK - Nyergesújfalu VSE 7-1 (3365-3258)

Nagyon magabiztosan aratta idei 10. győzelmét a Herend. A vendég Nyergesújfalu csapatából csak Kovács tudott pontot szerezni, több mint 100 fás különbséggel a Herend továbbra is üldözi a Pápa csapatát.

Eredmények: Etlinger 576, Kis D., 558, Panyi 559, Senek 593, Hegyi (Kis Á.) 539, Fódi 540 ill. Fülöp 572, Hergéth 539, Németh 541, Jánosi 519, Pál 538, Kovács 549.

Péti MTE – Nyíregyházi TK 5-3 (3271-3239)

Nyolc helyezés és tíz pont választotta el az első gurítás előtt a Pétet és a Nyíregyházát az utóbbiak javára. A pétiek azonban remek napot fogtak ki, és végig partiban voltak ellenfelükkel. A párosok végén mindkét fél három-három csapatpontot gyűjtött, így a két pontról a több ütött fa döntött: 39 bábuval a pétiek gurítottak többet, így legyőzték az esélyesebbnek tartott vendégeket.

Eredmények: Kiss 545, Kun 561, Sziklási (Dénes) 528, Major 536, Bíró 555, Szokoli 546 ill. Hacker 544, Kastura 488, Molnár 531, Szilágyi 556, Szojka 526, Fehér 594.

A Pápai Vasas SE II. - Sopron mérkőzést egy későbbi időpontra halasztották.