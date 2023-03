Ha murvás verseny, akkor Bútor Róbertre és Citroen C3 WRC-re bizton számíthatunk, nincs ez másként most sem. Nevezett a viadalra a sokszoros magyar bajnok Kazár Miklós (Mitsubishi) csakúgy, mint ahogy Ranga Péter is - utóbbi egy Rally2-es Skodával. Szintén Rally2-es autóval nevezett mások mellett Vincze Ferenc, Klausz Kristóf, Velenczei Ádám, Ollé Sasa, és Turán Frigyes is, aki egy VW Polo GTI R5-öt mozgat majd meg.

Jó esély van a többszörös magyar bajnok Hadik András és Bodolai László indulására is. Mint arról korábban beszámoltunk, a verseny első gyorsasági szakasza április 1-én, szombaton 12.07-kor startol Királyszentistvánról.