A sportlövő magyar válogatott az Európa-bajnokságon. Elöl a junior puskás lányok bronzérmes csapata, középen Vintze Regina

Forrás: Vintze család

Regina a hozzá közelebb álló 50 méteres versenyszámban világ- és Európa-bajnokságon már részt vett, de a 10 méteres Eb-n most debütált. Két-két válogatóverseny alapján alakult ki egy rangsor, amelyből az első hármat vitte ki a szövetség Észtországba. Közöttük volt a zirci sportlövő is, akinek a teljesítményét a tavalyi év végén a Vármegyeházán is elismerték.

Sok idővel, energiával jár egy ilyen megmérettetés: meséli, hogy az idei esztendő Münchenben vette kezdetét a felkészülés jegyében, majd közvetlenül az EB előtt egy edzőtáborban vett részt napi két edzéssel, amely nem kevesebb, mint hat órát jelentett.

A kontinensviadal csapatversenyén minden csapattagnak először harminc lövést kellett leadnia. Vintze Regina a társaival, Ferik Csillával és Tóth Annával a legjobb nyolc közé került, ahol már „csak” húsz alkalommal kellett célba venni a táblát, s emlékszik, ez a sorozat jobban sikerült számára, amit az eredmény is hűen tükrözött. Mindössze három tizeddel maradtak le a döntőről, így bronzcsatát vívhattak, és a fordulatos párbajt megnyerték a finnek ellen.

Már a kijutás is óriási eredménynek számít, a verseny utolsó napjaiban azonban Regina egyértelmű célként fogalmazta meg, hogy szeretne éremmel hazatérni, és a nagy tét sem tudott felülkerekedni a koncentráción, mindvégig kiválóan helytállt a céltábla előtt.

A szépen csillogó bronz után az elsődleges cél idén a világbajnokságra való kvalifikáció.