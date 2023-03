Pedig nem is szereti a whiskeyt. Éles József kegyetlenül jó játékos volt és kegyetlenül őszinte ember (ma is). A Veol Sportpodcastban a veszprémi kézilabdalegendával beszélgettünk pályafutásáról, kezdetekről, régi nagy meccsekről, a magyar lélekről, autóbalesetről, edzősködésről, és saját klubjáról, amely helyi fiatalokkal jutott magasra, de nehéz időket él most át.

Nem túlzás azt állítani, hogy a kézilabdázás Veszprémben egybeforrt Éles József nevével.

Éles József bő másfél évtizede visszavonult, azóta klasszisok hosszú sora játszott és játszik ma is a királynék városában, mégis, ha veszprémi kézilabda, akkor Éles Józsi.

Közel kétszázszoros magyar válogatott, KEK-győztes, BL-döntős, világválogatott, és lehetne még sorolni, de ezeknél a számoknál és címeknél talán sokkal többet jelent, hogy a szurkolók jelentős része a legnagyobb ikonként emlékszik vissza rá a városban.

Éles József (középen), Király Ferenc és Horváth Gábor újságírókkal

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Játékos pályafutásának emléke, hatása ma is élénken jelen van a veszprémi sportéletben, és ő maga is itt van személyesen. Jelenleg egy másik veszprémi klub, a Fejér-B.Á.L. Veszprém ügyvezetőjeként tevékenykedik, méghozzá egyáltalán nem unatkozva, a szép sikerek mellett rengeteg feladattal és teherrel a vállán.

A Veol Sportpodcast hetedik adásában Éles Józseffel Horváth Gábor és Király Ferenc újságírók beszélgettek:

