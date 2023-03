ETO FC Győr-FC Ajka 0-1 (0-1)

Győr, 700 néző. V.: Kovács. Győr: Kovácsik – Kovács K., Fodor, Keresztes, Csontos – Vingler (Lacza, 69.), Tuboly (Kiss M., 33.) – Szendrei Á. (Óvári, a szünetben), Vitális (Huszár, 82.), Babati (Kiss Bence, 69.) – Borsos. Edző: Tímár Krisztián

FC Ajka: Horváth D. – Szűcs Kristóf, Tar (Jagodics B., 66.), Kenderes, Csemer – Tajthy T. (Vogyicska, 58.), Csizmadia Z., Sejben (Rabatin, 66.), Berzsenyi (Gyuris, 58.), Gaál B. – Szarka (Dragóner, 82.). Edző: Jeney Gyula

A zöld-fehér derbit a győriek a 8., az ajkaiak az 5. helyről várhatták. A két csapat legutóbbi találkozóján a győriek vihették el a három pontot Ajkáról Babati találatának köszönhetően.

Nem illetődött meg Jeney Gyula együttese az ETO parkban, a negyedik percben Csizmadia Zoltán dolgoztatta meg a hazai hálóőrt. A 10. minutumban Csemer lapos lövésénél kellett résen lennie Kovácsiknak. A 15. percben Vingler indította remek ütemben Szendreit, aki kapura is tette a labdát, de Horváth Dániel magabiztosan védett. A 23. játékpercben Borsos lövését az ajkai védők blokkolták, majd Tuboly próbálkozása szállt el Horváth kapuja fölött. A folytatásban megszaporodtak a szabálytalanságok, és velük együtt a sárga lapok száma is, hazai oldalon Csontos, még a vendégeknél Tajthy sárgult be.

A 38. percben Csemer szabadrúgásból ívelte be a labdát a kapu elé, Tar pedig pontosan érkezett rá, majd fejjel a hálóba továbbított, 0-1.

Félidei pihenőt követően inkább a játékvezetőnek akadt több dolga, és nem a kapusoknak, Szarka és Tar is feliratkozott a sárga laposok közé. Mind a két együttes komoly erőket mozgósított, azonban nem jutottak túl a védelmi vonalakon. Bő fél óra mezőnyjáték után a 80. percben Csemer ívelésénél kellett résen lenniük a hazai védőknek. Három perccel később pedig komoly lehetőség adódott az ETO előtt, azonban Fodor fejese elsuhant Horváth kapuja mellett. A véghajrában rohamoztak a csapatok, de újabb gól nem született, így az egykori győri játékos Tar Zsolt döntötte el a három pont sorsát az ajkaiak javára. Jeney Gyula együttese továbbra is az ötödik helyen áll a húsz csapatos bajnokságban 42 egységgel.