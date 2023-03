Fejér-B.Á.L. Veszprém–HE-DO B Braun Gyöngyös 24-30 (10-14)

Veszprém, 400 néző. Vezette: Hargitai, Markó.

Veszprém: Balogh – Szmetán P. 3, TÓTH P. 5, Szrnka 1, Éles B. 4, Ludmán 1, Hári 1. Csere: MIKLÓS (kapus), Bugyáki, Stranigg 2, GÁL 5, Vetési 2, Molnár B., Machac, Preszter, Szatmári. Edző: Konkoly Csaba.

Gyöngyös: TOMIC – SCHÄFFER 4, Gábori 3, HEGEDŰS 4, Gerdán, VARSANDÁN 7, Potisk 2. Csere: Gyánti (kapus), Halász 3, Hamidovic 1, Jóga 2, Lakosy 2, Schmid, Gráf 1, Jaros 1, Menyhárt. Edző: Bíró Balázs.

Kiállítások: 8, ill. 16 perc.

Hétméteresek: 2/0, ill. 0.

A kiesés elől menekülő hazaiak tudták, hogy a győzelemre esélyesebb, a tabellán náluknál előrébb álló ellenféllel szembeni pontszerzésükhöz komoly teljesítményre lesz szükség, amit csak csapatként működve érhetnek el. A bajnoki elején mindkét oldal jól megszervezett védelemmel jelentkezett, a vendégek azért szigorúbbal, ráadásul támadásban is rendre megtalálták az üres embereiket (3-5). Néhány bakonyi ziccer kimaradásával 3-7-re módosult az állás, Konkoly mester időt kért, de a lábra kapott gyöngyösiek állva hagyták a pontatlan tanítványait, akiknek nem volt más választása, mint futni az eredmény után (4-10). Jól védekezett a vetélytárs – Tomic is bravúrokat mutatott be –, a találkozót irányítva megakadályozta, hogy a hazai támadásoknak legyen ritmusa és sebessége (4-12). Az addigi forgatókönyv alakulásában Miklós beállása hozott változást, a védéseit követően az övéi csináltak egy négy–nullás szériát (8-12).

A fordulás után a veszprémiek ismét nem megfelelő dinamikával viaskodtak, a fegyelmezett rivális így megint meglépett (10-17). A hullámvölgybe került mieink képtelenek voltak felszabadultan játszani, görcsösek és de-koncentráltak voltak, a hibáikat pedig kihasználták a párharcot irányító Varsandánék (13-21). A harsány híveik hamarosan tízet számoltak a vendéglátóikra (13-23), a sportolóik szinte akkor lőttek gólt, amikor akartak (15-25). Miután a lényegi kérdések eldőltek, az utolsó negyedórában lassan peregtek az események (21-29), a gyöngyösiek sem szaggatták már az istrángot, ily’ módon Gáléknak volt lehetőségük faragni a hátrányukon.