Március 18-án második alkalommal adott otthont a mezei versenynek a Gödöllői Királyi Kastélypark. A sporteseményre a veszprémiek most is csak „mutatóba” vitték a vándordíjat. Az egyesületek közötti versenyben végül az SVSE (254 pont) – 166 ponttal megelőzve a mezőnyt – emelhette a magasba a trófeát.

A versenyt az U14-es korosztály kezdte. A lányok és a fiúk is a 3 km-es távon álltak a rajtvonalhoz. A lányok mezőnyében Meilinger Vivien a 11. helyen ért célba 12:08-as időeredménnyel, míg mögötte Kovács Zoé érkezett 12:11-gyel. Simon-Varga Fanni 12:39-cel a 22. helyen zárt. A lányok csapatban a dobogó harmadik fokára állhattak fel. Kingl Rozina 12:49-cel, Miklós Luca 13:00-val, Pálinkás Petra 14:04-gyel, Horváth Réka 14:39-cel zártak.

A fiúknál Kingl Marcell az előkelő 7. helyen végzett 11:18-cal. Gaál Kolos 11:41-gyel a 11. lett, Dénes Mátyás 12:14-gyel a 24. helyen ért be. Ezzel a fiúk ezüstérmet vehettek át. Kaszás Zsigmond 12.34-es, Szabó Regő 12:43-as, Körmendi Kolos 12:55-ös, Keller Márton és Lengyel Márk 12:59-es, Horváth-Buday Bulcsú 13:11-es, Fazekas Milos 13:12-es, Vincze Dominik 13:39-es, míg Hisstek Milán 14:27-es időeredményt ért el.

A serdülő lányok is a 3 km-es távon mérték össze állóképességüket. A veszprémiek közül Hegyi Flóra ért be a 8. pontszerző helyen 11:48-as új egyéni rekorddal. Zsohár Lúcia Lola a 11. helyen érkezett 12:01-gyel, míg Laki Boglárka 12:05-tel a 14. helyen zárt. Összesítésben a lányok második helyen végeztek a csapatversenyben. A mezőnyben szurkolhattunk Ádám Hannáért (13:31), Vass Boglárkáért (13:52) és Bódis Brendáért (14:31).

Az U16-os fiúk már 4500 méteren állhattak rajthoz. Az egyéni versenyben Szirbek Titusz szerezte meg az ezüstérmet 15:44-el. Sinka Dániel 17:07-tel a 13., Balogh Hunor 17:42-vel pedig a 20. helyen zárt. A csapatversenyben bajnokként állhattak a dobogó legfelső fokára. Horváth-Buday Bendegúz és Kiss András 18:46-tal, Nyemcsok Noel 20:39-cel, Pandur Huba 21:36-tal zárt.

Az U18-as lányok szintén 4500 méteren versenyeztek. A Felber Kata Zselyke (18:08) – 7. hely -, Molnár Luca (18:39) – 14. hely -, Gedra Bettina (19:23) – 19. hely – ifjúsági női csapat szintén a második helyezést érte el. A távot Besenyői Petra (20:12), Schofhauser Debóra (21:32), Badics Helka (21:50) és Horváth Sára (23:11) is teljesítette. A fiúknál Szirbek Albert egyéniben a 2. helyen ért célba 20:15-tel, Babics Marcell 20:57-tel és Kovács Botond pedig 22:27-tel zárt, ezzel a csapatuk a második helyen végzett. A mezőny tagja volt Herczeg Attila is, aki 26:49-cel ért be.

A nők már 5 km-en mérettették meg magukat. Az U20, U23 és abszolút kategória is együtt rajtolt. Varga Gréta Barbara 17:40-es időeredménnyel abszolútban a 4. helyen zárt, míg U23-as korosztályban a dobogó harmadik fokára léphetett fel. Ebben a korosztályban versenyzett Koncz Kata, Gedra Szabina, Mező Zsófia, Sigmond Sára és Kirsch Natália. Kata 19:44-gyel, Szabina 21:21-gyel zárt, ezzel a csapatversenyt megnyerték. A versenyzők az abszolútban is a dobogóra állhattak, és bronzérmet vehettek át. Az SVSE másik csapata, Zsófia (21:59), Sára (22:46) és Natália (23:02) az U23-ban a harmadik helyezést érték el. Az U20-as korosztályban Kovács Dóra (23:24), Kozma Nikolett (23:36) és Burián Zsófia (23:59) versenyeztek, ők a negyedik helyen zártak.

A férfiak négy körön, azaz 8 km-en küzdöttek. 24:50-es időeredménnyel Kovács Ferenc Soma nem talált legyőzőre, ezzel ő nyerte a Fancsali András-emlékversenyt. Ferenc kétszer is a nyakába akaszthatta az aranyérmet, hiszen az U20-as kategória mellett a verseny abszolút bajnoka is lett. Zsetnyai Ákos 25:37-tel abszolútban az 5. helyen, U23-ban a 3. helyen zárt. Nick Márton 27:16-tal ért a célba, ezzel a 3 fős csapatversenyben az SVSE-s fiúk a második helyezést érték el. Abszolútban 11. helyen zárt a Felber Balázs (28:19), Kubasi János (28:28), Egri Viktor (28:32) alkotta hármas. Az U23-asoknál Zsetnyai Ákos mellé Felber Balázs (28:19) és Tóth Márton (28:46) állhattak a dobogó legalsó fokára a csapatversenyben. A mezőnyben indult Biros Benedek (30:37) és Sárossy Zsombor (32:43) is. Az U20-ban Kovács Ferenc mellett Kubasi János (28:29) és Felber Farkas (34:00) állt csapatban a dobogó második helyére.