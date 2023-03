Dabas KC–Fejér-B.Á.L. Veszprém 31-32 (10-18)

Dabas, 400 néző. Vezette: Nagy, Túróczy.

Dabas: Pallag – Horvat 2 (2), FEKETE 5, Garajszki 1, Koller 2, Szöllősi Sz. 2, Tarabochia 2. Csere: Nagy T. (kapus), BÁLINT 8 (1), Bognár, LAURINYECZ 5, Katona 1, Hutvágner, Ács 2, Zdolik 1. Edző: Tomori Győző.

Veszprém: Balogh – Szmetán P. 3, TÓTH P. 7, SZRNKA 3, Bugyáki, ÉLES B. 9, Hári 2. Csere: Miklós (kapus), Ludmán 2, GÁL 3, Stranigg 3, Molnár B., Vetési. Edző: Konkoly Csaba.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 0.

A vendégek annak tudatában várták a fellépésüket, hogy a ceglédiek előző napi sikere okán a tabella utolsó előtti helyére csúsztak vissza, ami a végelszámolásnál az élvonalbeli búcsújukat jelentené. Talán ezért, összeszedetten és bátran kezdték a találkozót, Balogh is több védéssel vétette észre magát, de Tóth is jó formában tüsténkedett (2-4). A veszprémiek magabiztosan tartották az előnyüket, ami a 12. percre három- (3-6), majd a 16. percben négygólosra (5-9) hízott. Az esélyesebb ellenfél időt kért, de Szrnkáék aztán is megmutatták, hogy van erejük és tartásuk, miközben Éles B. hamar felavatta az indiszponált DKC frissen beállt kapusát (8-13). A játékot pompásan szervező bakonyiak kihasználták a másik oldal hibáit, később is pontosan céloztak, ellenállhatatlanul iparkodtak, a védekezésük pedig egyértelműen szintet lépett (9-16).

Hogy az addigi játék ne maradjon egyoldalú, a – Fejér-B.Á.L. által nemrég a Liga Kupától elbúcsúztatott – dabasiak a fordulás után gyorsan berámoltak öt gólt, Konkoly mester időt is kért, mert az övéi az öltözőben maradtak (15-19). Kisvártatva Stranigg is feliratkozott a gólszerzők közé, aztán a felek belementek egyfajta adok-kapokba (18-24). Mivel hazai részről szorult a hurok, a trénerük ismét magához rendelte a csapatát, noha a bírók akkortájt egyre-másra állították ki a veszprémieket. Egy ideig nem igazán változott a különbség, mindkét oldalon sok volt a hiba (21-25). Tíz perccel a vége előtt öt (22-27), majd négy perc múlva már hét gól (24-31) volt az üres kapus találatokat is szerzett Gálék előnye, a vendégszurkolók érezték, hogy az addig domináló kedvenceik innen nem kaphatnak ki. E tekintetben nem is kellett csalatkozniuk, igaz, az együttesük a hajrában túlságosan is kiengedett, amivel ugyan nehéz helyzetbe hozták magukat, de a leglényegesebb, hogy összességében megvalósították, amire előzetesen készültek.

Tomori Győző: Az első félidei játékunkat és hozzáállásunkat nem tudom hová tenni. Annak ellenben örülhetek, hogy jelentős hátrányból is vissza tudtunk jönni az összecsapásba.

Konkoly Csaba: Tisztában voltunk azzal, hogy az életünkért küzdünk, az első játékrész ennek megfelelően álomszerűen alakult. Megérdemelten nyertünk, fontos pontokat szereztünk.