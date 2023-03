Különleges esztendő vár 2023-ban Veszprém városára és a magyar atlétikára, mely a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) számára kihívásokat, motivációt jelent, és jól szervezett munkát igényel. A rendezvények terén saját maga számára is magasra tette a lécet a klub, ugyanis az EKF programsorozat és az atlétikai versenyek terén is jelentős vállalásokat tett. A 2023. évi tervekről tartott sajtótájékoztatót a klub.

Nem kis feladatra vállalkozott a VEDAC szervező csapata: egy hónapon belül három országos bajnokságot is rendez. Március első hétvégéjén (2023. 03. 04-05.) a Felnőtt és U16 Téli Dobó Magyar Bajnokságot, március utolsó hétvégéjén (2023. 03. 25-26.) az U20 és U18 Téli Dobó Magyar Bajnokságot, 2023. 04. 02-án pedig a Hegyifutó Félmaratoni Magyar Bajnokságot rendezi meg a veszprémi klub.

Minden korosztály téli dobó magyar bajnokságát Veszprémben rendezik, miután a hagyományosan Szombathelyen tartott rangos versenyek rendezésére a Magyar Atlétikai Szövetség új rendezőt keresett.

– A korábbi versenyrendezői munkánk elismeréseként tekintünk arra, hogy a szövetség minket bízott meg a magyar bajnokságok lebonyolításával, mely komoly erőforrásokat igényel, ugyanakkor szeretnénk egy igazán jó színvonalú versenysorozatot megvalósítani. Természetesen a saját dobóatlétáink számára is jó hangulatú, jó feltételrendszert biztosító versenyeket kívánunk rendezni. Egy nagyon kemény, rengeteg munkát igénylő alapozáson vannak túl, és a veszprémi ob-k lesznek az első idei komoly megmérettetések – mondta Németh Attila, a VEDAC ügyvezető igazgatója.

A szombati napokon a kalapácsvetők és a diszkoszvetők, a vasárnapi napokon a gerelyhajítók küzdenek meg a bajnoki címekért. A szervezést Török Krisztián szakmai igazgató és a dobóversenyek veszprémi motorja, Szabóné Harlai Katalin koordinálja.

A legrangosabb mezőny felnőtt férfi kalapácsvetésben várható 03.04-én, 14:00 órától, a szombathelyi és a veszprémi dobóatléták egy nemzetközinek is beillő mezőnyt fognak felvonultatni. A hazai kalapácsvetők közül Pásztor Bencétől és Czeller Gábortól várható kiemelkedő eredmény, a diszkoszvetők közül Strigencz Zalán repítheti legmesszebb a szert. Március 25-én az U20 kalapácsvetők versenyei is izgalmasnak ígérkeznek, a hölgyek között Csatári Jázmin, férfiak között Csekő Miklós is bajnokesélyesként állhat dobókörbe.

Április 2-án – a tavalyi évhez hasonlóan – Szentgálon rendezi meg a Hegyifutó Félmaratoni Magyar Bajnokságot a VEDAC. A Koós-Hutás László, Szemán János, Stiglic Edit és Unger-Szabó Kinga összetételű szervező csapat nemcsak a profiknak, hanem az amatőröknek – az U8-tól a szeniorig – minden korosztályban versenyzési lehetőséget biztosít a csodaszép környezetben megvalósuló eseményen.

Az országos bajnokságokon túl felváltva következnek az EKF programsorozathoz és a hazai atlétikai versenynaptárhoz kapcsolódó rendezvények, mintegy harminc esemény, aminek a rendezésében a VEDAC közreműködik. A megszokott dobóversenyek mellett a tervek szerint az idei Balaton Bajnokságot (06.17.) már az új atlétika pályán tarthatja a VEDAC, a Rotary Club Balatonfüred-Veszprém Egyesülettel karolva újra megrendezik a nagy sikerű „Fuss az iskoládért!” futóversenyt. A tavaly életre hívott Jutas kör futóverseny (09.23) és a Juhannus napi futóverseny (06.24) is helyet kap a programsorozatban, és az Esső András által koordinált VEDAC ügyességi játékokkal is rendszeresen találkozhatunk a városi rendezvényeken. A Séd-völgyben négy eseményt is tervez az egyesület az EKF programsorozat részeként, valamint először rendezik meg a városban a Magyar Futókörök Napját május 20-án. A novemberre tervezett nemesvámosi mezei futó verseny sem maradhat ki a kínálatból. A fenti események mellett folyamatosan kapja a klub a megkereséseket, így várhatóan a rendezvények száma még bővülni fog.

A programok ismertetését követően Török Krisztián szakmai igazgató az idei év sportszakmai terveiről beszélt.

- 2023-ban reméljük az elmúlt évekhez hasonlóan szép számú küldöttséget tudunk delegálni a világversenyekre. Versenyzőink mellett edzőink is szép számmal segítették a válogatott munkáját a világversenyek helyszínein. Bár 2023 a budapesti világbajnokság éve, nem mehetünk el a többi világverseny mellett sem szó nélkül. A VB szereplésre Pásztor Bencének, Czeller Gàbornak és Kövér Fanninak van a legtöbb esélye. Előbbi két versenyzőnk egy olyan versenyszámban küzd meg a világranglista pontokért, ahol könnyen elképzelhető, hogy a 3 indítható versenyzőnél több, akár 4-5 versenyző is olyan pozícióban lesz, hogy benne van a legjobb 36 versenyzőben a világon! Viszont minden országból csak 3 versenyző indítható. Tehát kalapácsvetésben komoly versengés várható. Kövér Fanni esetében reális lehet egy vb indulás, amivel a magyar csapat egyik legfiatalabb tagja lenne, de az azt megelőző junior eb-n is komoly eredményt várhatunk tőle. Sikeres szereplésre számíthatunk a tavalyi világranglista vezető, szintén junior eb-re készülő Csekő Miklóstól is. Hagyomány Veszprémben, hogy kalapácsvetésben nemcsak a férfi, hanem a női vonal is erős, itt az ugyancsak junior korú Csatári Jázmin fog dobókörbe lépni a junior eb-n. Jázmin, ahogyan Fanni és Miki is az eb-n az első 6 versenyző közé várható.

Az u23-mas Eb-re és ott döntős esélyekkel induló Strigencz Zalán diszkoszvetésben ismételheti meg azt, amit junior korában már elért, bekerülni az európai top 8-ba. Az Eyofra a kalapácsvető Fertig Fanni mellett az akadályfutó Szemán Kata aspirál. Fanni tavaly is döntős volt, idén rengeteget fejlődött a munkamorálja, ennek látható eredményei lesznek. A felsorolt versenyzőkön kívül van 4-5 olyan versenyző, aki ha keményen odateszi magát, akkor ki tudja harcolni a címeres mezt. Mozgalmas és reményteljes év vár ránk – beszélt várakozásairól Török Krisztián.

A világversenyek mellett természetesen a korosztályos országos bajnokságokon, csapatbajnokságokon is megméreti magát a VEDAC. A folyamatosan bővülő utánpótlás bázisból kikerülő fiatalok közül többen már bajnoki dobogóra is állhatnak.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az egyesület működése és programjainak megvalósítása nem lehetne ilyen színvonalú Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt támogatása, valamint a klub szponzorai nélkül. A VEDAC idén is folytatja kiemelt partneri együttműködését a Veszprémi Egyetemi Sport Club, a Pannon Egyetem, a Sportegyesületek Országos Szövetsége és a Magyar Atlétikai Szövetség szervezeteivel.