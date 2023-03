Az első játszma elején a vendégek 4-1-gyel rajtoltak, majd a borsodi egalizálás után, a szett közepére a veszprémiek ötpontos előnynek örülhettek. Rögtön időkéréssel reagált a hazaiak vezetőedzője, Németh Szabolcs, és rendezte is a sorokat, a harciasan küzdő VESC behúzta az első szettet (25-18).

A második felvonásban sem unatkozhattak a nézők, fej fej mellett haladtak a csapatok. A hajrára kanyarodva Vajdová lendített a DVKT játékán, amivel 25:20-ra hozni is tudták a felvonást.

A harmadik szettben sokáig a bakonyiak álltak jobban, de a hazaiak újult erőre kapcsoltak, és egy szoros végjáték után ők örülhettek jobban.

A legkiegyenlítettebb játékot hozta a negyedik játszma. Hol az egyik, hol a másik csapat járt előrébb, és 20:20-nál sem lehetett sejteni, hogy melyik gárda nyeri a szettet. A hajrában aztán ismét Vajdová lépett elő főszereplővé, akinek a pontjaival lezárta az összecsapást a Diósgyőr.

A Szent Benedek RA az UTE U21 otthonában lépett pályára, ahol 3-1-es vereséget szenvedett.

Eredmények: Diósgyőri VTK–Vehir-VESC 3:1 (-18, 20, 23, 22)

DVTK Aréna, 327 néző. V.: Horváth, Jámbor.

DVTK: Hollósi 2, Tosic 29, Egri 12, Kiss 3, Kalmár 3, Vajdová 26. Csere: Kundrák (liberó), Nagy. Edző: Németh Szabolcs.

VESC: Nagy 9, Horváth 6, Thompson 13, Deli 5, Araújo 15, Sólyomvári 13. Csere: Bődi, Tóth (liberók), Molnár-Pintér 1. Edző: Szokolikné Kalmár Judit.

Szokolikné Kalmár Judit: Mondhatni tökéletesen kezdtük az első szettet. Sajnos tudjuk, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a folytatásban is így marad. A második szettől lankadt a figyelmünk, nyitásfogadásban lettünk főleg pontatlanabbak, és ami az első szettben működött, hogy változatos volt a játékunk, a második szettben már kevésbé valósult meg, ami egy ilyen meccsen nem fér bele. Végig fej fej mellett haladtunk a többi szettben is, de ellépni nem tudtunk. A lányok minden tőlük telhetőt megtettek, amiért büszke vagyok rájuk. Sajnálom, mert öt szett is lehetett volna, így a pontrablást hiányolom. Gratulálok a DVTK-nak.

UTE U21–SZBRA 3:1 (-22, 17, 12, 22)

Budapest, 67 néző. V.: Takács, Vigh.

UTE U21: Pécsi 2, Kis 20, Rádosi 4, Correa 15, Ligárt 5, Kopunovic 10. Csere: Németh (liberó), Győr, Riesz 5, Kovács 2, Takács 6. Edző: Selmeczi Zsuzsanna.

SZBRA: Sólyom 5, Mayerhoffer 6, Tóth 3, Szakály 10, Gergácz 7, Schneider 21. Csere: Berkó, Darvasi (liberók), Krakoczki, Egri 1, Spándli, Simon, Lovász 1. Edző: Fésüs Irén

A nyitó játszmában végig fegyelmezetten játszott a Szent Benedek RA, aminek köszönhetően nyerték is a szettet (22-25).

A második felvonásban jól kezdtek a Balaton-partiak, azonban a fővárosiak átvették az irányítást, és megnyerték a szettet (25-17).

A harmadik játszmában sok hiba volt a füredi oldalon, és ezt használta az Újpest csapata (25-12).

A negyedik szettben kiélezett csata folyt a pályán, amelyből a fővárosiak jöttek ki jobban (25-22).

Fésüs Irén: Az első szettben a lányok maradéktalanul betartották a taktikai utasításokat. A második szettől kezdve rendkívül fegyelmezetlenül játszottunk, és ennek vereség lett a vége.