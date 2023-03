– Igazi örömúszás volt! – így fogalmazott Görög Roland, aki egyetlen Veszprém megyeiként úszott harmadtávot, 417 métert a négyfokos Balatonban. Azt mondta, az úszásra csak azok vállalkozhattak, akik előtte teljesítették az adott úszás távjával egyenértékű kvalifikációt. Neki a Lupa-tóban kellett úsznia 300 métert, azért ennyit, mert a víz hideg, mindössze kétfokos volt. Roland arról is beszélt, hogy a téli Balatonban még nem úszott, emiatt indulás előtt izgult kicsit. Aztán mindvégig nagyon élvezte az úszást meg a motorcsónakázást is, amivel elvitték a kis pontonszigetre, az indulási helyre. Nagy élményt adott számára, hogy úsztak mellette a kristálytiszta vízben, meg az is jó érzéssel töltötte el, ahogy látta, mennyien várják a parton az úszókat. – Bántam is, hogy csak harmadtávon indultam, mert úgy éreztem, bírtam volna még – jegyezte meg a fiatalember, aki jövőre hosszabb távra vállalkozik majd.

Roland 2018-ban hideg vizes zuhanyozással kezdte a hidegterápiát, a hideg vízben való merülést pedig 2021 végén, az úszást uszodában gyakorolta. Kiemelte, a merülés és az úszás hideg vízben két különböző dolog. A merülés kitűnő közösségi program, feltölti, feldobja az embert, nagyon jó érzést ad, segít az egészség megőrzésében, a mentális egyensúly fenntartásában. A hideg vizes úszás pedig főként extrém teljesítmény, nagy kihívás és izgalom.

Fotós: Kovács Erika/Napló

Dobos Kata, aki párjával, Gallina Gáborral együtt szintén elkötelezettje a hidegterápiának, merüléseknek, a parton várta az úszókat. Elismeréssel, nagy tisztelettel beszéltek a szervezésről, a teljesítményekről, az úszásról a hideg vízben, amit komoly kihívásnak neveztek. Azt mondták, sajnos későn értesültek a téli balatoni úszásról, ezért lemaradtak róla, de jövőre ők is elindulnak, először valószínűleg harmadtávon.