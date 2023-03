KK Ajka–BFKA-Veszprém 20-24 (11-15)

Ajka, 150 néző. V.: Gulybán, Juhász.

KK Ajka: Oláh, Konyicsák, Baracskai (kapusok), Jávor 2, Tóth 2, Gyene, Nagy M. 2, John 2, Dobos 3 (1), Breuer 4, Forgács, Ernei, Zsáki, Buri 2, Perczel 3. Edző: Velky Péter.

BFKA-Veszprém: Mikler, Reidmar (kapusok), Jajic 1, Horváth 1., Czabula 7 (3), Szabó 3, Almásy 5, Janowszky, Pintér 3, Végh 2, Bőti 2, Balogh, Bene. Edző: Dinko Dankovic.

Kiállítások: 8, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 5/3.

A vármegyei rangadón tíz percig fej fej mellett haladtak a csapatok, majd a félidő közepére a vendégeknek sikerült háromgólos előnyt kiharcolniuk (5-8). Mindkét oldal keményen és fegyelmezetten védekezett, az ajkai lövéseket Mikler többször is remekül hárította, így a huszonkettedik percben 7-12 szerepelt a táblán. A félidő hátralévő szakaszában tartotta biztos előnyét a BFKA, a zöld mezeseknek nem sikerült közelebb zárkózniuk.

A pihenőt követően a veszprémiek góljára hárommal válaszolt az Ajka, így újra nyílt lett a találkozó(14-16). A hazaiak kiválóan védekeztek, Konyicsák is nagyszerűen védett, negyedóra alatt három gólt tudott csak lőni a veszprémi csapat (16-18). A keményen küzdő ajkaiaknak nem sikerült az egyenlítés, pedig többször is volt rá lehetőségük, de a BFKA magabiztosan tartotta 1-2 gólos előnyét (19-21). Az utolsó percekben a Dinko Dankovic tanítványai emberelőnyben játszhattak, amit ki is használtak, és végül négygólos sikert arattak idegenben.

Szigetszentmiklósi KSK–BFKA-Balatonfüred 29-25 (16-12)

Szigetszentmiklós, 250 néző. V.: Budai-Bock, Wenzel.

BFKA-Balatonfüred: Lovistyek, Hermann Á. (kapusok), Kovács 1, Fadhle 3, Mellák, Valler, Vári 2, Klucsik 2, Török-Vida 3, Bódi, Orbán 2, Tóth A., Tóth L. 6, Határ 6. Edző: Kis Ákos.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 2/0.

Jobban rajtolt a hazai együttes, a találkozó 10. percében 7-4 szerepelt az eredményjelzőn. A 21. minutumban Kis Ákos időkéréssel próbálta meg rendezni a sorokat, azonban a szigetszentmiklósi csapat nem engedte, hogy ellenfele megközelítse. Az első játékrész vége előtt öt perccel hatgólosra duzzadt a hazaiak előnye, de a Balaton-partiak a félidőre ledolgozták a hátrányt négy találatra (16-12). Fordulás után újult erővel tört előre a Pest vármegyei csapat, és magabiztos, hatgólos előnyt harcolt ki a 35. percben. A fürediek a folytatásra összeszedték magukat, és a 45. minutumban megközelítették a házigazdát (21-18). A véghajrában Horváth Csaba együttese magasabb fokozatra kapcsolt, és hamar visszaállították a nagy arányú különbséget a fürediek ellen.