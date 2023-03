Szmetán Péter a Fejér-B.Á.L. Veszprémet, öccse, Máté a Balatonfüredi KSE csapatát erősíti, szombaton pedig egymás ellen szerepel a két csapat. A szomszédvári rangadó tétje mindkét fél számára komoly: a bakonyiak a bennmaradásért harcolnak, így minden pontra szükségük van, de a Balaton-partiak sem szeretnének botlani, hiszen minél jobb NB I-es szereplésben bíznak.

Miként a rivális, a minap a veszprémiek is elköszöntek az Európa Ligától, így eztán – a Magyar és a Liga Kupa „árnyékában” – a hazai bajnokságra fókuszálnak. A nemzetközi sorozatban derekasan helytállt, de a kettős terheléstől alaposan elfáradt csapat jobbszélsőjét, Szmetán Pétert faggattuk a szomszédvári rangadó előtt, aki a pályán farkasszemet nézhet a testvérével, az irányító Mátéval.

– Ősszel nehezen múltak felül bennünket a mérkőzést mindazonáltal uraló tópartiak, a hátrányainkat rendre ledolgoztuk, s hét perccel a vége előtt csak két gól volt a feleket elválasztó eltérés. Ezúttal is emelt fővel hagynánk el a pályát. Mostanság nem vagyunk a legjobb állapotban, a vereségek nem tettek jót a lelkünknek. A ceglédiek elleni múlt heti fiaskó is megviselte a gárdát, mert nyerni szerettünk volna az otthonukban, ám akármilyen fáradtak is voltunk Abonyban, a hiba okát magunkban kell keresni. Mára lekerült a vállunkról a kontinentális szereplés „terhe”, kizárólag az NB I-es tagságunk meghosszabbítása lebeg a szemünk előtt. Ennek érdekében pontokat kell még szereznünk, emiatt tavasszal hovatovább élet-halál meccsek várnak ránk. Az élvonal legutóbbi bronzérmese ellen nyomban aláírnám a döntetlent, de legjobban annak örülnénk, ha még nagyobb meglepetést okoznánk. Ehhez a támadásainkat pontosan kell befejeznünk, a védelmünket pedig feszesebbé kell tennünk. A tét a másik oldalt nyomaszthatja, így bátor produkcióval rukkolhatunk elő. Mátéval természetesen rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, a hétvégi családi ebédeknél találkozunk is. Említette, készülnek ellenünk és komolyan vesznek minket, a budakalászi sikerünkkel nagyot nőttünk a szemükben. A testvéremnek egyébiránt jót tett, hogy mind több játéklehetőséget kap, ami által egyre felszabadultabb lesz. Mindig szorítok neki, ám most nem bánnám, ha a vasárnapi ebédnél lógó orral kanalazgatná a levesét.

Szmetán Máté

Fotós: Pesthy Márton

A Balatonfüredi KSE irányítója, Szmetán Máté nagyon bízik benne, hogy együttese mind a két pontot begyűjti a Március 15. úti sportcsarnokban. - Könnyű meccsre semmiképpen sem számítunk. Szeretnénk az első perctől dominálni és megmutatni, hogy jobb csapat vagyunk. Úgy gondolom, jó meccs lesz, amelyet nekünk meg kell nyernünk – fogalmazott, kérdésünkre hozzátéve: sokszor játszottak már egymás ellen bátyjával, igaz, még többször egymás mellett, a veszprémi utánpótlásban ugyanis rendre csapattársak voltak. - Ha ellenfélként találkozunk a testvéremmel, természetesen félretesszük a családi kapcsolatot, 60 percen át vetélytársai vagyunk egymásnak, ugyanúgy kezeljük a másikat, mint a többi ellenfelet. A vasárnapi ebédnél valóban találkozunk majd, és akkor lesz alkalom kicsit kielemezni a meccset. Hogy a győztes ilyenkor hogy viselkedik? Hát, biztos lesz egy kis piszkálódás, de nem megyünk ebben messzire – mondta mosolyogva a 21 éves irányító, aki az utóbbi időszakban egyre több játéklehetőséget kap Füreden. - Természetesen nem örülök neki, hogy sérültjeink vannak, ugyanakkor igyekszem minél jobban játszani és hasznosabb tagja lenni a csapatnak. Élvezem a játékot és a bizalmat, igyekszem meghálálni. Legutóbbi bajnokinkon, a Szeged ellen fájó vereséget szenvedtünk, benne volt a találkozóban a döntetlen, sőt akár még nyerhettünk is volna. A szoros ütközetért ugyanúgy nulla pont jár, mint a sima vereségért, azonban abból lehet építkezni, hogy egy Bajnokok Ligája-csapat ellen helyt tudtunk állni.

A Fejér-B.Á.L. Veszprém – BKSE összecsapás szombaton 18 órakor kezdődik.