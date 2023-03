Szandra az 59 kilogrammos súlycsoportban 70 kilogrammos teljesítményével végzett az élen. Mindketten a szervező intézmény rendész szakos diákjai. A dobogóra csak a legfelkészültebbeknek sikerült feljutniuk, ugyanis Dunántúl teljes területéről összesen 112 fekvenyomó között dőlt el a sorrend különféle súly - és korcsoportban.

Fotós: Gyarmati László

Mizsér Péter, a Magyar Erőemelő Szövetség főtitkára kérdésünkre elmondta, hogy az országban három helyen tartanak elődöntőt, minden kor-és súlycsoportban a nyolc legjobb vehet részt az országos döntőben, amelyet május elején Békéscsabán rendeznek. A tapasztalatok szerint akik a kategóriájukat az elődöntőn megnyerik, jó esélyük van a továbbjutásra.

Fotós: Gyarmati László

Móricz Vilmos szervező, a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium tanára elmondta, a verseny arra is jó, hogy a rendész tanulók megmérettessék magukat más iskolák diákjaival. Ők emelt szintű testnevelés oktatásban részesülnek, foglalkoznak küzdősportokkal, és a God-Gym sportegyesület tagjai is segítenek a felkészülésben. Zachariás Szandra, az egyik aranyérmes is Goda Gábor világbajnok, egyéni csúcstartó segítségével készült. A 12. évfolyamos rendész tanuló arra készül, hogy elérje a 77,5 kilogrammos teljesítményt, és bekerüljön az elit csapatba. Példaképe az edzője, aki három éve foglalkozik vele. Goda Gábor hozzátette, Szandránál a jó adottságok szorgalommal és kitartással, valamint támogató családi és iskolai háttérrel párosulnak.

Fotós: Gyarmati László

A Szent-Györgyiből többen állhattak a dobogóra, Zachariás Szandra, Farkas Janka Regina, Csomai Letícia első, Busznyák Ferenc, Pilter Levente, Tenk Martin, Lakatos Zsófia második, Szabó Tamara harmadik helyen zárta az elődöntőt. Csapatban két arany és egy ezüst érmet szereztek.