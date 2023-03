4. helyen végzett a Hári Olivér–Hebó Vivien children páros és a Wonder Girls juveniles kisformáció.

5. lett a Molnár Ádám–Nagy Enikő children páros, a Sárkányrock children kisformáció, a Heroes ladies dance kisformáció. A 6. helyet gyűjtötte be a Ringhoffer Ádám–Rados Amina children páros és Dreamsteam juveniles kisformáció. 7. lett a Kalóz-Rock children kisformáció, míg a 8. helyre a Dumagépek children kisformáció futott be. Felkészítők: Kalmár Dóra, Espár Lilla, Kővári Kitti, Barta Noémi, Bondor Virág és Bánhidi Dániel.

A megyei versenyen ugyanakkor 17 aranyat, 12 ezüstöt és 6 bronzérmet szereztek ugyanazon a napon a Kid Rock-os hölgyek. Ezen a viadalon aranyérmes lett a Győry Arnold–Gombos Anna minirocki A páros, a Horváth Zétény–Horváth Emma children C páros, a Béleczky-Stotz Ruben–Réz Amina children B páros, Czuczai Boglárka minirocky szólója, a Hári Olivér–Hebó Vivien children A páros, a Flower Power children trió, a Little Dancers minirocky C kisformáció, a Csoda Csapat minirocky A kisformáció, a Bubblegum children B kisformáció, a Kalózrock children A kisformáció, a Princess Team juveniles B kisformáció, a DreamsTeam juveniles A kisformáció, a Blazing Stars junior duó, a Csillogó csajok minirocky nagyformáció, a ShowTime children B nagyformáció, a Szupercsajok children A nagyformáció és a Sweetgirls juveniles B nagyformáció.

Ezüstéremmel gazdagodott a a Siórock minirocky trió, a Szabó Máté–Rózsa Enikő children C páros, a Tóth Lara– Tóth Levi children B páros, a Ringhoffer Ádám–Rados Amina children A páros, a Bajnokok minirocky B kisformáció, a Besties children C kisformáció, a Cukorka-Rock children B kisformáció, a Dumagépek children A kisformáció, a Lady Black minirocky nagyformáció, a Girl Power children C nagyformáció, a Kleopátra kincsei children B nagyformáció és a Love girls juveniles B nagyformáció.

A bronzérmet gyűjtött be a Molnár Ádám–Nagy Enikő children A páros, a Szuper csapat minirocky B kisformáció, a Angels minirocky C kisformáció, a Dreem Team juveniles A kisformáció, a Rock Sztárock children C nagyformáció és a Gold dancers juveniles B nagyformáció.

Felkészítő edzők: Kalmár Dóra, Espár Lilla, Kővári Kitti, Barta Noémi, Horváth Vivien, Tóth Brigitta, Bondor Virág, Gönczöl Regina, Halász Gréta, Kozma-Kurdi Gabriella, Balogh Réka, Csetényi Sára.