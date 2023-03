A helyezések alapján ez a párosítás egy derbi, persze nem szabad elfelejteni, hogy a két együttes között azért komoly különbség van a játékerőt tekintve. A Tatabánya is nagyot fejlődött ezen a téren (is) az utóbbi időszakban, ám így is a Bajnokok Ligájában vitézkedő bakonyiak a mérkőzés favoritjai.

Szeptemberben a Telekom 10 góllal győzte le riválisát az arénában. A veszprémiek hibátlanok az NB I aktuális idényében, a tatabányaiak 12 sikerrel, egy döntetlennel és három vereséggel állnak.

A Veszprém előtt nem áll könnyű feladat, de a hangulatra ráférne egy pozitív teljesítmény és sima siker, ugyanis a Bajnokok Ligája csoportkörét nem tudta jól lezárni Momir Ilics alakulata, amely párizsi vereséggel, és harmadikként végzett csoportjában.