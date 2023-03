Április első hétvégéjén egy nem akármilyen versennyel, egy murvás futammal, a Székesfehérvár Rallyeval veszi kezdetét az Országos Rallyebajnokság. Készen álltok?

– Nagyon örülök neki, hogy végre két murvás verseny is lesz itthon, igaz, ez minket nem fog érinteni. Idén az Európa-bajnokságon, junior kategóriában fogunk indulni. A Fehérvár Rallyet tesztnek szánjuk, azért indulunk, hogy felkészüljünk az év többi versenyére, ezért a Peugeot Kupában sem neveztünk.

Milyen autóban láthatunk 2023-ban?

– Egy Peugeot 208 Rally4-essel megyünk, már az új dekorunk is elkészült, ez a design a hét folyamán az autóra is rákerül. Ma megjelent a nevezési lista, ahogy láttam, elég jó kis mezőnyünk lesz! Több Peugeot, Ford is van, és sok Rally4-es, ha jól számoltam, 14-en leszünk, aminek kifejezetten örülök.

Ebben a jó kis mezőnyben mi lehet számotokra az elvárás?

– Eredményt nem szeretnék előrevetíteni, tesztversenynek szánjuk. Mivel Hankook gumival kell versenyeznünk az Eb-n, ezzel szeretnénk megismerkedni, eddig csak Pirellivel és tavaly Michelinnel mentünk. Szóval ezekkel az abroncsokkal szeretnénk megismerkedni, hozzászokni az új autóhoz, mert a tavalyi Mikulás Rallyen mentünk csak vele. A teljes teszteléssel és az autó beállításaival fogunk foglalkozni egész hétvégén. És persze az a cél, hogy kicsit visszarázódjunk a versenyzésbe, mégiscsak régen, tavaly decemberben ültünk versenyautóban, épp ugyanitt.

Mit szólsz a kiírásban szereplő pályákhoz?

– Nagyon örülök, hogy lesz két új pálya, ahogy én hallottam, ezekről láttam már videókat is. Klassz és végre új pályák, ami minden szempontból jó, mert van változatosság. A régiek közül azonban a várpalotai és a kis lőtéri gyorsaságikat nagyon szeretem, örülök nekik és várom, hogy újra mehessünk rajtuk. A 2023-as idényben a terveinkben csak ez az egy verseny szerepel itthon, de szokás szerint a Mikulás Rallyen is szeretnénk indulni az év végén.