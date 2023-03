A 19. játéknapot tartják meg hétvégén a Veszprém vármegyei elő osztályú labdarúgó pontvadászatban.

A tabellát továbbra is magabiztosan, jelentős előnnyel vezető Úrkút SK a nyolcadik devecserieket látja vendégül. A DSE legutóbb nyerni tudott, a Magyarpolánynál bizonyult jobbnak, de meglepetés lenne, ha most is pontot tudna gyűjteni.

A forduló rangadóját Tihanyban rendezik, ahol a hazaiak a Perutz FC-t fogadják. A Tihany a negyedik, a Pápa a második jelenleg a tabellán, előbbi van jobb formában, két siker után áll, míg a Perutz idén még nem tudott nyerni, egy-egy döntetlen és vereség a mérlege.

A harmadik helyen álló Balatonfüredi USC legutóbb meglepetésre alulmaradt Szentantalfán, nem valószínű, hogy most újra botlik, a sereghajtó Fűzfői AK lesz az ellenfele.

Érdekes párosításnak ígérkezik a Sümeg VSE (7.) és a Várpalotai BSK (9.) találkozója, a feleket mindössze két pont választja el egymástól.

A hétvége programja, szombat, 15.00: Fűzfői AK–Balatonfüredi USC, Sümeg VSE–Várpalotai BSK, Úrkút SK–Devecser SE, Ajka Kristály SE–FC Zirc, Tihanyi FC–Pápai Perutz FC. Vasárnap, 15.00: Balatonalmádi SE–Szentantalfa NVSE, Klíma-Park Magyarpolány SE–Péti MTE.