A 15 éves Eklemovic Márkó nyáron a Tatabánya NB I-es csapatának játékosa lesz, jelentette be a Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia.

Eklemovic Márkó a megyeszékhely akadémiáján nevelkedik, jelenleg a BFKA-Veszprém U20-as csapatának játékosa. Az irányító 2021-ben igazolt a veszprémiekhez, de már korábban is eltöltött időt a bakonyi megyeszékhely utánpótlásában. Ami nem csoda, hiszen édesapja, a magyar válogatottban is megfordult kiváló irányító, Eklemovic Nikola hét éven keresztül erősítette a Veszprémet, majd 2016 és 2018 között sportigazgatóként is dolgozott a klubnál.