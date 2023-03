– A tabellából nem szabad kiindulni! – utalt a móriak legutóbbi, a bajnokságot vezető Tatabánya elleni találkozójára Borgulya István, a BFC vezetőedzője, amikor is 2-0-ról egyenlített a Mór, és csak nehezen, a 86. percben tudott győztes gólt szerezni a feljutásra vágyó Bányász. – Ezek nagyon nehéz meccsek, és ahogy a mondás is tartja, a sebzett vad a legveszélyesebb. Ettől függetlenül bízom a csapatban, mindenképpen be szeretnénk gyűjteni a győzelemért járó pontokat, amivel feljebb tudnánk kerülni a tabellán. Úgy készülünk, mint ha élcsapattal játszanánk.

Kérdésre válaszolva elmondta azt is, gólt a találkozó bármely periódusában jó szerezni, ám ezzel nincs vége a mérkőzésnek.

– Ha a 88. percben szerzünk gólt és nyerünk 1-0-ra, akkor is örülni fogok – zárta rövidre a kérdést.