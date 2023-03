KK Ajka-Szigetszentmiklósi KSK 32-30 (12-13)

Ajka, 100 néző. V.: Fibec, Herbák. Ajka: Konyicsák, Oláh, Baracskai (kapusok), Jávor 1, Tóth 3, Gyene 6, Nagy 1, John 6, Dobos 4, Breuer 2, Forgács, Ernei 2, Buri 1, Perczel 5, Bonyhádi 1. Edző: Velky Péter.

Kiállítások: 8, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 2/2.

Az első perctől fogva kiegyenlített játékot hozott a találkozó, fej fej mellett haladtak a csapatok, egyik fél sem tudott meglépni a másiktól. Mindkét oldalon nagy hangsúlyt fektettek a védekezésre, a kapusok is remek formában védtek, így ebben a játékrészben viszonylag kevés gól esett, a vendégek tudtak minimális előnyt szerezni a pihenőre (12-13). A folytatásban is hasonlóan alakult a játék képe, kiegyenlített küzdelmet láthatott a publikum (19-19). A félidő közepéig rendre a vendégeknél volt az előny, de a fegyelmezetten játszó hazaiak 23-24 után zsinórban háromszor is

betaláltak és megfordították a mérkőzést (26-24). Az SZKSK edzője időt kért, de ez

sem zavarta meg az ajkai fiúkat, akik Gyene és John vezérletével

állandósították előnyüket, amit a találkozó végéig sikeresen meg is őriztek.

BFKA-Balatonfüred-DEAC 28-32 (10-13)

Balatonfüred, 50 néző. V.: Hajdu, Halász. BFKA-Balatonfüred: Lovistyek, Hermann Á. (kapusok) Kovács, Fadhle 1, Szmetán 7 (4), Mellák 1, Valler, Vári 2 (1), Török-Vida, Bódi, Bodócs, Tárnoki, Orbán 3, Klucsik 3, Tóth 7, Határ 4 (1). Edző: Kis Ákos.

Kiállítások: 14, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 7/6, ill. 7/7.

Magabiztosabban kezdek a vendégek, a 8. percben 2-4-et mutatott az eredményjelző. A folytatásban próbálta tartani a lépést Kis Ákos együttese, azonban állandósították két-három gólos előnyüket a debreceniek. Félidőre 10-13-al vonulhattak a felek. A második játékrészben sem változott különösebben a játék képe, a hajdúságiak tartották a Balaton-partiak ellen a három-négy gólos különbséget. Szmetán Máté találatai jókor jöttek, mindig megpróbált felkapaszkodni a hazai együttes, egy gólra többször meg is közelítették ellenfelüket, azonban a DEAC rutinosan őrizte az előnyét az összecsapás végéig, és elvitték a bajnoki pontokat Balatonfüredről.

Salgótarjáni SKC–BFKA-Veszprém 27-30 (13-16)

Salgótarján, 300 néző. V.: Győr, Hadas. BFKA-Veszprém: Mikler, Tóth M. (kapusok), Jajic 4, Horváth 1, Czabula, Füry, Szabó 6, Almásy 1, Janowszky 6 (4), Varga, Tóth I. 2, Pintér 4, Végh 4, Bőti 1, Balogh 1, Bene. Edző: Dinko Dankovic.

Kiállítások: 6, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 7/4, ill. 5/4.

A találkozó első részében a hazaiak szerepeltek jobban, majd a 14. perctől fokozatosan vették át az irányítást a veszprémiek (5-6). A 21. minutumban Jajic találatával már néggyel vezetett Dinko Dankovic csapata, amire nem nagyon találtak ellenszert a hazai oldalon. Az első játékrész végén még tudott kozmetikázni az eredményen a Nógrád vármegyei együttes, de így is három gólos előnnyel mehettek pihenőre Mikler Krisztiánék (13-16). A második félidőben agresszívabb játékot játszottak a csapatok. A 42. percben a hazaiak megközelítették egy gólnyira a veszprémieket, akik magasabb fokozatra kapcsoltak, és visszaállították több találatos előnyüket (22-25). Az 57. minutumban még sikerült kiegyenlítenie a hazaiaknak, azonban az idegek párharcát a vendégek bírták jobban, és három gólos sikert arattak.

A bajnokság állása: 1. Eger 35 pont, ...3. BFKA-Veszprém 33, ...15. KK Ajka 12, 16. BFKA-Balatonfüred 11.