– Hatalmas élmény volt, hogy ez így megvalósulhatott – kezdte értékelését Sánta Lajos, a zánkai Bozzay Pál Általános Iskola igazgatója. – A gyerekek számára fontos a rengeteg mozgás, naponta 5-6 órát ülnek a padban, így próbáljuk a délutáni elfoglaltságokat úgy szervezni, hogy mindenki megtalálja a kedvére való sportágat. Az intézményben többek között tudnak röplabdázni, táncolni, focizni, kosárlabdázni, az idei évtől pedig a szivacskézilabdázás is bekerült a repertoárba, nagy sikerrel. Fontosnak tartjuk a szellemi sportot is, és sakkozóink is szép sikereket érnek el. A gyerekek elképesztően várták a mai napot, és jó is nekik, ha testközelből látják azokat azokat a neves embereket, akik szorgalommal, rengeteg munkával és lemondással elérték a céljukat – zárta gondolatait az intézményvezető.