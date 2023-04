A BKSE legutóbb, két hete döntetlent játszott, a Csurgó elleni hazai csata 24-24-re végződött. Három nyertes meccs után veszítettek pontot a Balaton-partiak, kár érte, de itt meg kell jegyezni, hogy iszonyúan sok egészségügyi problémával, és ezzel párhuzamosan létszámhiánnyal küszködik idén a Füred. Az utóbbi időszakban sérülés nem léphetett pályára és még most is csak a rehabilitációját végzi Szöllősi Balázs, Kemény László, Dejan Malinovic és Milan Gostovics, mellettük korábban és hosszabb időre esett ki a játékból Bősz Dániel és Jánosi Tamás. Azaz a szakmai stáb dolga továbbra sem könnyű, még úgy sem, hogy most egy gyengébb játékerőt képviselő rivális ellen kell pályára lépni.

A Budai Farkasok csapata két ponttal szerénykedik a tabella utolsó helyén és az esélye már csak matematikai a bennmaradás kivívására. Ezzel együtt az újonc fővárosiak rendre kemény ellenfelek tudnak lenni és minden bizonnyal a Balaton-partiak dolgát is igyekeznek majd minél jobban megnehezíteni. Ősszel a BKSE 35-28-as sikert aratott a Budai Farkasok együttesével szemben.

A fürediekkel kapcsolatos hír, hogy ezúttal hárman kaptak válogatott meghívót: a litvánok és a grúzok elleni Európa-bajnoki selejtezőre készülő megfiatalított (kísérleti) keretnek Andó Arián, Szűcs Bence és Vajda Huba is a tagja.