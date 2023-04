OTP Bank-Pick Szeged–Fejér-B.Á.L. Veszprém 46-30 (24-19)

Szeged, 1800 néző. Vezette: Héjja, Kónya.

Szeged: Alilovic – RADIVOJEVIC 5 (1), Garciandia 2, Martins 2, ROSTA 9, Mackovsek 3, Frimmel 4. Csere: MIKLER (kapus), BLONZ 6 (2), Gaber 1, Stepancic 3, Szita 3, Sostaric 3 (1), Radvánszki 2, Varga M. 3. Edző: Carlos Pastor.

Veszprém: Balogh – Szmetán P., LUDMÁN 5, Vetési 2, SZRNKA 4, Éles B. 4, HÁRI 6 (2) Csere: Miklós (kapus), Bugyáki, Machac, Szatmári 2, Preszter 2, Fercsik 2, Molnár B. 1 (1), Rubos 2, Csizmadia. Edző: Éles József, Danyi Gábor.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 5/3.

A felek a közös történetük hatodik bajnokiját vívták, az eddigieket a Tisza-partiak nyerték – volt, hogy 25-23-ra, míg máskor 42-23-ra –, a fogadóirodák most is sokat fizettek volna annak, aki eltalálja az esetleges vendégsikert. Háriéktól tehát nem volt elvárás a pontszerzés, a találkozó mégis tűzijátékkal indult: a 2. percben 4-2, a negyedikben 5-4, a nyolcadikban 8-6, a tizenkettedikben pedig 10-9 volt az állás. A csapatok később is adósak maradtak a védekezéssel, a mieink meglepően jól tartották magukat (10-10), aztán úgy tűnt, hogy fertályórára helyreállnak az erőviszonyok (15-11). A címvédő egy ideig még prezentálta a gól/perces átlagát, amitől nagyon a vendégek sem voltak elmaradva (19-16), így az első félidőben nem kényszerültek alárendelt szerepre (23-19).

A fordulás után mindkét oldalon kapuscsere történt, de az együtteseket elválasztó eltérés eleinte nem változott (26-21). Később a liga éllovasa mind inkább érvényre juttatta az akaratát, a közönségszórakoztató (?) összecsapás őrült rohanásában próbáltak fegyelmezettebbek maradni (32-23). A helyzeten egy veszprémi időkérés sem változtatott, Éles Józsefék tanítványaira egyre nagyobb nyomás nehezedett, a párharc ezen szakaszára végérvényesen kiütközött a gárdák közötti tudásbeli különbség (40-26). Ekkorra mindkét oldalon elzárultak a gólcsapok: a bakonyiak hétperces találatszünetére a nagy fölénybe került ellen egy majdnem ilyen hosszú gólcsenddel felelt. Az addigi iram látványosan visszaesett, igaz, az évadban eddig kevés szerepet kapott Rubosék szép megoldásokkal hívták fel magukra a figyelmet (44-29).

Carlos Pastor: A védekezéssel voltak gondjaink, ha az mégis jól ment, akkor könnyű gólokat tudtunk dobni. A riválisunk bizonyította, hogy jó szakmai munka zajlik náluk.

Danyi Gábor: A két csapatnak mások a céljai, ezért örülök annak, hogy már az elején nem kerültünk nagy hátrányba. A második félidőben nagy lett a felek közötti különbség, akkorra az igazán fiataljainknak adtunk lehetőséget.