Kizárólag tengerparti országok versenyzőit követve Vadnai Jonatán az a 25 éves a Balatonfüredi (BYC) vitorlázó, aki balatoniként a World Sailing hivatalos és most április 18.-án frissített összesítése alapján a világ 5. legjobb vitorlázója.

Vadnai Jonatán az ILCA7 (Laser) hajóosztályban a ciprusi, horvát és két angol vitorlásversenyző után, de szorosan a nyomukban foglalja ezt el a magyar vitorlás életben elismerő ötödik helyet a világranglistán.

A versenyző április 24-én kezdi meg a következő próbatételt, ugyanis ekkor rajtol a francia Semaine Olympique Française (SOF) Hyères világkupán, amely a 2024 évi olimpiai kvalifikációjának megszerzése szempontjából a világ összes vitorlázója számára egy jelentős verseny.

Április 24-én, hétfőn várhatóan erős nyugati szélben indul a tíz olimpiai hajóosztály küzdelme. A Világkupa viadal szombaton az éremfutamokkal ér véget, tehát addig drukkolhatunk a magyar vitorlázókért, köztük az eddigi összességében eredményesebb balatonfüredi versenyzőért Vadnai Jonatánért, hiszen a világkupa tovább erősítheti akár eredményességét is.

Nem lesz könnyű dolga, a mezőnyben mert most a Hyères világkupán ott lesz Tokió olimpiai bajnoka, Matt Wearn és a riói aranyérmes, Tom Burton is, és rajtuk kívül is gyakorlatilag mindenki az élmezőnyből, hiszen körülbelül másfél évvel az olimpia kezdete előtt a felkészülés és a kvalifikációért való küzdelem egyik legfontosabb idei állomása - a mallorcai Trofeo Princesa Sofia mellett - a hyéres-i Olimpiai hét.

A vitorlás társadalom szeme az erős mezőny ellenére mégis bizakodva tekint Jonatánra, sokan benne látják a következő olimpiai érem esélyét a magyar vitorlás sportban.

A versenyző eddigi eredményei és életkora, mindenesetre valóban a következő, sőt még azt követő olimpián történő esetleges sikeres szerepléshez is lehetőséget ad számára.

Tehát ugyan még bő másfél év van a 2024. nyári olimpiáig, de annak egy jelentős állomása az április 24.-én hétfőn induló francia olimpiai hét versenye.

Magyar Vitorlás Szövetség