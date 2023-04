BKSE–Budakalász 33:26 (15:10)

Balatonfüred, 400 néző; V.: Fekete, Tóth.

Balatonfüred: Andó – HORNYÁK P. 5 (3), SZMETÁN M. 8, NÉMETH B. 3, Szűcs Bence 2, SZRETENOVICS 5, Bóka 3.

Csere: Tóth Mihály (kapus), Kemény, Vári, Klucsik 1, Dénes J., Ág, Vajda 3, BRANDT 3, Határ.

Edző: György László

Budakalász: Djordjeszki – Varjú, SINKOVITS 6, KISS B. 5, Mihalin 1, JURIC-GRGIC 5 (1), Kovács D. 2.

Csere: Bíró 1, Sápy (kapusok), Tóth Sz. 1, Koncz 2, Zanati, Siklós-Szondi, Vrhovina, Berényi, Maracskó 3.

Edző: Csoknyai István. Kiállítások: 8, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 2/1.

Szűcs Bence indította be a gólgyártást már az első percben. Nem tanúsított nagyobb ellenállást a Budakalász, így tetemesebb előnyre tettek szert a fürediek (7-2). Andó védései tartást adtak a hazaiaknak, és az első játékrész hajrájában 14-8-ra vezettek a Balaton-partiak. Félidőre minimálisan faragtak a hátrányukból a Pest vármegyeiek (15-10).

A második játékrészt kiválóan kezdte a Balatonfüred, Szmetán kétszer is kifogott a vendégek kapusán. Csoknyai István együttese többször is megpróbált felzárkózni, azonban a hazaiak tartották a négygólos különbséget. A hajrában Tóth állt be a kapuba Andó helyére, és a 31 éves játékos ziccert is védett, illetve büntetőt is fogott. Az utolsó percekben lehetőséget kaptak a fiatal balatonfüredi játékosok is, és végül szép hétgólos sikert arattak a hazaiak.

György László: – Küzdelmes, nehéz mérkőzés volt, annak ellenére is, hogy végül hét góllal nyertünk. Úgy érzem, hogy végig vezetve irányítottuk a játékot, és fontos győzelmet arattunk.

Csoknyai István: – Az elmúlt időszak leggyengébb első félidejét produkáltuk. Pontatlanul támadtunk, és a hiányzók miatt a védekezésünk sem működött. A jól játszó fürediek könnyű gólokat lőttek, és tulajdonképpen eldöntötték a két pont sorsát. A második félidőben már csak kozmetikázni tudtunk az eredményen.