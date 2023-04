A félidő elején meglepetésre rögtön a vendégek ragadták magukhoz a kezdeményezést és több veszélyes helyzetet is kialakítottak a hazai kapu előterében, de a befejezések ekkor még nem sikerültek, míg egy esetben Erdélyi kapus hatalmas bravúrja mentette meg a góltól a Füredet. A hazaiak szinte minden párharcot elvesztettek a pálya középső részén, és alig-alig jutottak el a vendégek 16-osának előterébe, így valamirevaló helyzetet sem sikerült kialakítaniuk.

A 37. percben teljesen megérdemelten szerezte meg a vezetést az addig is fölényben játszó vendégcsapat: a jobb oldalon vezetett támadást a Budaörs, és a határozatlan hazai védelem üggyel-bajjal csak az alapvonalon túlra tudott tisztázni. Az élesen belőtt szögletet az elalvó füredi védőket megelőzve Csillag a jobb oldali kapufa tövére csúsztatta, ahonnan a labda a hazai kapu közepébe perdült, 0-1. Ezt követően továbbra is a Budaörs irányította a játékot, és több alkalommal is csak a szerencse mentette meg a hazaiakat az újabb góltól; a Füred egyáltalán nem találta ellenszerét a vendégek gyors és szervezett játékának, de az első félidőben már nem változott az eredmény.

A második félidőben sem változott a mérkőzés képe, továbbra is vendégek akarata érvényesült a játéktéren, akik hamar lehűtötték a füredi reményeket, és az 53. percben újabb találatot szereztek: egy bal oldali kósza előre ívelést a nagy kedvvel játszó Halácsi – az érthetetlenül behátráló hazai védők statisztálása mellett – bevezetett a hazai 16-oson belülre, majd a labdát 14 méterről a bal alsó sarokba bombázta, 0-2. Ezt követően Borgulya mester hármas cserével próbálta felrázni csapatát, de a Balatonfürednek ezen a délutánon semmi sem sikerült, míg a vendégek visszavettek a tempóból, így több nagy lehetőséget elpuskáztak, és az eredmény már nem változott. Szinte osztálynyi különbség volt a két csapat között, és a mérkőzés nagy részében magabiztos fölényben futballozó Budaörs teljesen megérdemelten szerezte meg a győzelmet az ötlettelenül és fásultan játszó hazai csapattal szemben, amelyben több húzójátékos is mélyen a tudása alatt teljesített. A Balatonfürednél jelentős formajavulásra lesz szükség a hátralévő fordulókban, amennyiben a tavasz végén a tabella első felében szeretne végezni.

Balatonfüredi FC–Budaörs SC 1924 0-2 (0-1)

Balatonfüred, 300 néző. V.: Iványi.

Balatonfüredi FC: Erdélyi – Farkas (Szabó, 58.), Szalai, Róth, Zsiga (Csernyicki, 76.), Lasz (Burucz, 58.), Pécseli, Szabó (Imre, 58.), Tóth, Rádai (Szabó, 83.), Géringer, (Kocsis, 65.). Vezetőedző: Borgulya István. BSC 1924 Futball Kft.: Tóth – Szamosi, Lami, Csillag (Ferkó, 86.) Jász, Váradi (Erdey, 70.), Horváth, Halácsi, Klausz, Vida (Soltész, 19.), Gula. Vezetőedző: Bekő Balázs

Tudósított: Csákvári Marcell