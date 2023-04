Az egyesület felnőtt csapatánál továbbra sincs pánik, vagy világvége hangulat, a sportolók annak ellenére becsülettel teszik a dolgukat, hogy a bajnokság első felében, a huszonhat mérkőzésükből huszonötöt elvesztettek, csak egyszer termett számukra babér. Többször előfordult, hogy bántóan simán kaptak ki, az ellenfeleik könyörtelenül kihasználták a hibáikat, de az elöljáróik ragaszkodtak ahhoz, hogy az útjukat fiatal tehetségekkel folytassák tovább. Noha egyesek hibát követtek el azzal, hogy a sereghajtót előzetesen sokkal előrébb várták, a még nem kész játékosokra nagy terhet raktak, az – utánpótlás műhelyeiben színvonalas munkával szolgáló – egyletnél ilyen rossz forgatókönyvre azért senki sem számított. Még úgy sem, hogy a szezonra a riválisok megerősödtek. Menet közben a 99-szeres válogatott Horváth Ákos vette át a szakmai munka irányítását – Naményi Márktól, aki most a segítője –, előbbit kérdeztük az április közepén kezdődő playoff előtt.

– Ha nem is könnyen, de mögöttünk hagytuk ezt a nehéz időszakot, egyszerűen nem rágódhattunk tovább azon, hogy mi történt velünk az alapszakaszban. Húztunk egy képzeletbeli vonalat, így immáron kizárólag a jövőre fókuszálunk. Valahol az utolsó hat-nyolc fordulót is „feláldoztuk” annak érdekében, hogy az új fázisra készüljünk, mikor kezdett biztossá válni, hogy nem tudunk elmozdulni a tabella végéről. Most csakis a rájátszás lebeg a szemünk előtt, a játékosaimon látom: nem feltartott kézzel akarnak pályára lépni. Igen, kemény összecsapások várnak ránk, de bizakodóak vagyunk a bennmaradásunkat illetően – húzta alá Horváth edző.

A 14. helyen zárt mieink a két diadalig tartó újabb körben először a fótiakkal néznek farkasszemet, akik a zajló évadban kilenc győzelmet arattak, ezen mérlegük okán pedig a párharc esélyesei. Az első felvonás a 11. helyezett otthonában lesz, a következő csata – várhatóan április 19-én – mifelénk, s ha szükség lesz a mindent eldöntő harmadik derbire, azt április 22-én Fóton rendezik. A győztes az Óbudai Kaszások–Nagykőrösi Sólymok KE csata jobbik gárdájával méri össze az erejét, míg a vesztes, a másik oldalon alulmaradt féllel. Az utolsóként „leintett” klub kiesik a harmadosztályba, az előtte zárt pedig osztályozót vív a Zöld csoport másodikjával. Kérdés, hogy Szabó Péterék miként kezelik majd a nyomást?

– A „túlóra” kapcsán nincs bennünk félsz, azt kihívásnak fogjuk fel, ráadásul az eddigi mutatók alapján az ellenfeleink vállát nyomja majd az esélyesség terhe. Fontos, hogy fegyelmezettek maradjunk és okosan kosárlabdázzunk. Egy igazi csapat benyomását szeretnénk kelteni, amely levetkőzte az eddigi gyerekbetegségeit. Versenyben maradnánk, s ezért minden tőlünk telhetőt megteszünk. Hiszünk abban, hogy eredményesek lehetünk – közölte a tréner.

A VKK tervei mára sem változtak: a jövőt utánpótláskorú spílerekkel képzelik el, vagyis építkeznek tovább. A bennmaradás kiharcolása remélhetőleg nem ígérkezik számukra lehetetlen küldetésnek, és a lejtmenetet hátrahagyva sikerül felemelkedniük. Egy ilyen patinás klubnak ugyanis már csak a múltja miatt is helye lenne a másodosztályban.