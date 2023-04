– Nagyon boldogok és büszkék vagyunk, hiszen öt formációnk és egy párosunk táncolta magát a döntőbe – újságolta a veolnak az egyesület elnöke, Bondor Virág.

A részletekről megtudtuk, ezüstéremnek örülhetett a Baby Dolls felnőtt nagyformáció ladies contact style kategóriában. A csapat csodálatos kűrt mutatott be, helyezésükkel az országos ranglista második helyén állnak. Ugyanakkor a csapat ezüst minősítést vehetett át 2022. évi eredményes versenyzésért.

Forrás: Kid Rock and Roll SE

A versenyen bronzérmet szerzett a Csinizsaruk felnőtt kisformáció ladies dance plus kategóriában. A lányok fantasztikusan versenyeztek a sok betegség és sérülés ellenére. Éves eredményükkel az országos ranglista második helyén állnak. A formáció ezüst minősítést vehetett át a 2022. évi eredményes versenyzésért. Ugyanakkor a Prodigy Project ladies contact style kisformáció is nagyszerű kűrt mutatott be a versenyen, a tánc és az akrobatikák is nagyon jól sikerültek. A rendkívül erős mezőnyben az előkelő 5. helyen zárták a versenyt, az országos ranglistán negyedikek.

Ugyancsak 5. helynek örülhetett a Radnai Kristóf–Nagy Noémi juveniles páros, akik ezzel a tánccal az országos ranglista 4. helyére jöttek fel. A páros bronz minősítést vehetett át a tavalyi eredményes versenyzésért, junior páros formációban pedig arany minősítésben részesültek. A Sweeties junior kisformáció a döntőbe táncolta magát, és ott a 7. helyen végzett. A formáció az országos ranglista 3. helyén áll. Mindezek mellett a lányok bronz minősítést vehettek át a 2022. évi eredményes versenyzésért. A 7. helyen zárta a fővárosi viadalt a Fancies girls nagyformáció, akik ugyancsak szépen helytálltak.

Forrás: Kid Rock and Roll SE

A Kid Rock and Roll SE további eredményei: 8. helyezett lett a Hári Olivér–Hebó Vivien children páros, szintén a 8. helyen zárt a Flame Princess juveniles nagyformáció, a 9. helyet szerezte meg a No Way ladies nagyformáció, 9. lett a Sárkányrock children kisformáció (a formáció bronz minősítést vehetett át a 2022. évi eredményes versenyzésért.), 10.: Heroes ladies dance kisformáció, 11. a Dolly Rolls juveniles kisformáció, 13. helyezett a Dreamteam juveniles kisformáció, 14. helyen végzett a Wonder Girls juveniles kisformáció.