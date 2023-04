Ajka-Százhalombattai KE 37-21 (18-10)

Ajka, 200 néző. V.: Asztalos, Szalay. Ajka: Baracskai, Oláh, Konyicsák 2 (kapusok), Jávor 2, Tóth 1, Gyene 4, Nagy 2, John 2, Dobos 7 (1), Breuer 7, Forgács 2, Ernei 1, Zsáki, Buri 4, Perczel 2, Bonyhádi 1. Edző: Velky Péter.

Kiállítások: 8, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 6/4.

A nagy téttel bíró találkozót a hazaiak jó iramban kezdték és 3-3 után a félidő közepére már ötgólos előnyt szereztek, amikor is a vendégek edzője időt kért (12-7). Az ajkaiak nem estek ki a ritmusból, Baracskai védéseinek is köszönhetően a félidő végén nyolc gólos előnnyel mehettek pihenőre (18-10). A térfélcserét követően sem változott a játék képe, a harmincnyolcadik percre már tucatnyi gólra nőtt a különbség (24-12). Az ajkai fiúk élvezték a játék minden percét, Breuer és Dobos vezérletével biztosan őrizték előnyüket, sőt 28-18 után zsinórban hatszor is betaláltak, amivel végleg megpecsételték a vendégek sorsát. A közönségét parádés gólokkal szórakoztató hazaiaknál szinte mindenki kivette a részét a góllövésből, a dudaszó előtt pedig Konyicsák második gólját szerezte saját kapujából, amivel megkoronázta csapata teljesítményét.

BFKA-Balatonfüred-Agrodeed ETO UNI Győr 31-35 (17-16)

Balatonfüred, 150 néző. V.: Dulai, Pisák. BFKA-Balatonfüred: Lovistyek, Hermann Á. (kapusok), Kovács 4, Fadhle, Szmetán 6, Mellák, Valler,Vári 5, Klucsik 3, Török-Vida 1, Bódi 1, Hermann H., Orbán 1, Tóth A., Tóth L. 3, Határ 7. Edző: Kis Ákos.

Kiállítások: 16, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 1/0, ill. 3/3.

Az összecsapás első negyed órája kiegyenlített játékot hozott, majd fokozatosan kezdte átvenni a kezdeményező szerepet a házigazda Balatonfüred. A 20. percben Szmetán Máté révén már hat gólosra duzzadt a Balaton-partiak előnye (14-8). Az első játékrész utolsó perceiben jól hajrázott a Győr, és ledolgozták a hátrányuk nagy részét. A félidőben 17-16-ot mutatott az eredményjelző. A második játékrész első perceiben meglépett három góllal Kis Ákos együttese, azonban a vendégek a negyed felére összekapták magukat, és előbb egyenlítettek, majd pedig a vezetést is átvették (24-25). A hajrában megpróbáltak a fürediek felzárkózni, azonban a győriek magabiztosan őrizték pár gólos előnyüket.

PLER-Budapest-BFKA-Veszprém 24-17 (13-6)

Budapest, 120 néző. V.: Sándor, Szabó. BFKA-Veszprém: Mikler, Tóth M. (kapusok), Jajic, Horváth 3 (1), Eklemovic 3 (1), Szabó, Almásy, Janowszky 3, Varga, Tóth I., Pintér 4, Bőti 1, Majczán, Balogh 1, Bene, Végh 2. Edző: Dinko Dankovic.

Kiállítások: 8, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 4/2.

Nehezen lendült bele a találkozóba a Veszprém, amelyről köztudott, hogy a héten a SEHA-liga negyeddöntőjében játszott a szerb Partizan Beograd ellen. 15 percnyi játék után 4-1 volt az állás, a fővárosiak javára. A PLER-Budapest irányította mérkőzést, és már az első félidő végén nagyobb előnyt harcolt ki, (13-6). A második félidőben sem változott a játék képe. Ugyan többször is felzárkózott Dinko Dankovic csapata négy gólra, de a PLER játékosai rutinosan játszottak, és végül hét góllal nyerték meg a rangadót.

A bajnokság állása: 1. Eger 41 pont, ...3. BFKA-Veszprém 37, ...13. KK Ajka 16 pont, ...16. BFKA-Balatonfüred 11.