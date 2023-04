A bajnokság folytatásában a bennmaradásért száll harcba a klub, ahol bíznak benne, hogy május végére kiegyenesedhetnek, a tét súlya alatt nem roppannak össze. A zárásig hátralévő időben utaznak a harmadik Mol Tatabánya KC-hez, a sereghajtó Budai Farkasok-Rév Grouphoz és a hatodik Csurgói KK-hoz, közben pedig fogadják a hetedik HSA NEKA-t. – Mindenkinek nekimegyünk, aztán meglátjuk, hogy mi sül ki ebből. Tizenkettedik helyezettként minden esélyt megragadnánk, hiszem, hogy van sanszunk a bennmaradásra, noha a szezonban ezer sebből véreztünk: egyszer sem szerepelhettünk a legjobb összeállításunkban. Ettől függetlenül jó a hangulat a házunk táján – mondta Éles József, a gárdát Danyi Gábor szakmai igazgatóval együtt irányító klubtulajdonos.

A hajdani legenda közölte: a Fejér-B.Á.L. Zrt. minden bizonnyal a következő évadban is névadójuk marad, akkor is, ha netán ősztől az NB I/B-ben folytatják a küzdelmeket. Ha így történne – amire nem is akarnak gondolni –, akkor határozott célként fogalmazták meg a mielőbbi visszakerülést az élvonalba. Mint megtudtuk: nyáron így is, úgy is új csapatot kell építeniük, lévén, a mostani, „túlélő üzemmódba kapcsolt” keretükből több mint féltucatnyi – főként meghatározó – spílernek másutt íródik tovább a karrierje, a legtöbbjüknek külföldön. Egyébiránt a műhelyük nagy érdeme, hogy több fiatal kulcsemberré vált náluk. – Ha meghosszabbítjuk az élvonalbeli tagságunkat, külföldi játékosokban is gondolkodunk, ha másként alakul, magyar fiatalokkal próbálunk meg visszajutni. Sajnos kevés olyan fiatal magyar kézilabdázó van, akinek a tudása megüti az első osztály szintjét. Ezért is szajkózom régóta, hogy a hazai utánpótlás-nevelés reformokra szorul: nem nevelődik ki kellő számú tehetség, a piacon emiatt kevés a magyar játékos – húzta alá Éles József. Mint megtudtuk: a csapatépítésük kapcsán már jó néhány egyeztetésen túl vannak, körvonalazódik az új keret, és bármilyen furcsa: sok kézilabdázó bejelentkezett, hogy szívesen folytatná náluk a sportolást. Egyelőre edzőt sem keresnek, lehet, hogy az új idényben ismét Danyival közösen látják el a szakmai munkát, így pénzt spórolhatnak meg, amit új játékosokra fordíthatnak.

– Fiam, Benedek is távozik a sorainkból. Eleinte nem, de most már én is támogattam a döntést, hogy az országhatárainkon túl fejlődjön tovább, s váljon profivá – árulta el az egykori klasszis, akinek az együttese az eddiginél eredményesebb produkcióval bizonyítaná, hogy helye van a legjobbak között.