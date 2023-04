A hétközi időpont ellenére szépszámú közönség előtt kezdődött az összecsapás az elmúlt vasárnapi fordulót egyaránt győzelemmel abszolváló csapatok között. Az első 45 perc kiegyenlített játékot hozott. A félidő nagyobb részében a hazaiak próbálták magukhoz ragadni a kezdeményezést, de gólszerzési lehetőséget nem sikerült kialakítaniuk. Olykor-olykor a vendégek is megiramodtak, de ekkor még az ő támadásaikból is hiányzott a gólveszély.

A második félidő kezdetekor a Kerület azonnal magához ragadta a kezdeményezést, és beszorította a Füredet a saját kapuja előterébe. A vendégcsapat mezőnyfölénye már az 52. percben góllá érett: jobb oldalról végeztek el szabadrúgást a vendégek, az élesen belőtt labdát több hazai védő is elvétette, amely így a jó ütemben berobbanó Tóth lábáról, 5 méterről védhetetlenül vágódott a hazai kapu közepébe, 0-1. Ezt követően is vendégek irányították a játékot, akik több alkalommal is közel álltak a gólszerzéshez, de vagy elkönnyelműsködték a lehetőséget, vagy Erdélyi kapus védett, így nem sikerült növelniük az előnyüket.

Borgulya mester két cserével próbálta felrázni csapatát, de továbbra is csikorgott a hazaiak támadógépezete, amely ekkor még egyáltalán nem jelentett veszélyt a vendégek kapujára, akik a félidő második felétől jelentősen visszavettek a maguk diktálta iramból, és már csak az eredmény őrzésére törekedtek, amely aztán a 85. percben megbosszulta magát, amikor váratlanul egyenlített a Balatonfüred: Géringer Tamás iramodott meg a jobb oldalon egészen az alapvonalig, ahonnan élesen lőtte középre a labdát, amelyet a vendégvédők közül kibújó Szabó Bence – Hajagos kapust is megelőzve – 3 méterről laposan a rövid sarokba lőtt, 1-1.

Ezt követően megélénkült a játék, és mindkét csapat támadásba indult a győzelem megszerzéséért, de gólhelyzetet egyik gárdának sem sikerült kialakítania, így az eredmény már nem változott. Összességében elmondható, hogy egy közepes iramú mérkőzésen igazságos eredmény született. A Balatonfüred kis szerencsével, az utolsó erőtartalékait is mozgósítva, a lelkesedésének is köszönhetően megérdemelten mentett pontot a jó erőkből álló és rendkívül szervezetten játszó, de a helyzeteivel rosszul gazdálkodó vendégekkel szemben.

Balatonfüredi FC–III. KER. TVE 1-1 (0-0)

Balatonfüred, 250 néző. V.: Papp.

Balatonfüredi FC: Erdélyi – Szabó G. (Imre 52.), Farkas D., Szalai Péter, Zsiga, Burucz (Lasz 70.), Pécseli, Szabó I Bence, Tóth G., Rádai (Szabó II Bence 70.), Géringer. Vezetőedző: Borgulya István.

III. KER. TVE: Hajagos – Cseszneki, Kósa, Erdei, Török, Egerszegi (Borbély 89.), Tóth Z., Lapu (Hegedüs 73.), Marques-Airosa, Schuszter (Papp M. 73.), Barczi (Szabó D. 20.). Vezetőedző: Aczél Zoltán.