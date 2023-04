Minden alkalommal hamar betelnek a foglalható helyek a páros megmérettetésnél, így volt ez a mostani alkalmon is, amelyen 88 pecás, azaz 44 páros indult. Az időjárás ugyan nem volt kegyes a nap során a versenyzőkhöz – és ez a fogási mennyiségeken is meglátszott –, ám a hideg, esős időben is különféle módszerekkel próbáltak a résztvevők minél több halat kifogni. Pápa polgármestere, Áldozó Tamás és alpolgármestere, Unger Tamás közösen indult a versenyen, ám sok sikerről nem tudtak beszámolni.

– Vannak horgászásra alkalmas és kevésbé vagy egyáltalán nem alkalmas napok, ez a mostani az utóbbi kategóriába tartozik – jegyezte meg viccesen Áldozó Tamás. – Bár egyik egyesületnél sem vagyok tag, évente néhány alkalommal leülök pecázni, amit édesapám is nagyon szeret.

Unger Tamás egyesületi tag a Húsosnál, s mint elmondta, nagyon örül neki, hogy szeptemberig egy 100 millió forintos beruházás valósul meg, ami az ifjúságiak, a gyermekek és nem utolsósorban a mozgáskorlátozottak számára sokkal komfortosabb sportolási lehetőségeket segít elő.

– Az időjárás kitűnő, arra mindenképp, hogy megnézzük, hogy az emberi türelemnek milyen határai vannak – mondta Orbán Péter, a házigazda egyesület elnöke. – Nagyon népszerűek a páros versenyeink, mutatja ezt a mostani részvételi arány is. Azt hiszem, ha ilyen időben 88 embert le tudunk ültetni a helyekre, az mindent elmond.

A versenyt 26 990 gramm kifogott hallal Papp Zoltán és Papp Dániel nyerte.