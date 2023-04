Telekom Veszprém–Budai Farkasok-Rév Group 42-28 (20-15)

Veszprém, 1000 néző. Vezette: Haskó, Natkai.

Veszprém: Cupara – Marguc 3 (1), Remili 1, PESMALBEK 5, LIGETVÁRI 5, Lauge 1, Strlek 1. Csere: Corrales (kapus), ed-Dera 2, Sipos 1, Nilsson 5, MAHE 5, Ilic Z. 3, Vajlupav 4, ELÍSSON 6 (1), Lukács. Edző: Momir Ilics.

Farkasok: Merkovszki – Kovács Á., Enomoto 3, NÉMETH A. 5 (1), Auer 2, RÉDAI 4, Nourelden 3. Csere: Nánási (kapus), Vuleta 1, Zennadi 3, Szövérdffy 1, Széles 2, Turák 2, Nagy Sz. 2, Puskás, Valler. Edző: Korsós Ádám.

Kiállítások: 2, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 2/1.

Ahhoz képest, hogy a vendégek – a szakvezetőjük elmondása szerint – különösebb cél nélkül érkeztek a királynék városába, a liga második helyezettje csak a párharc 11. percében vezetett először (6-5), a sereghajtó addig többször is ment két góllal. Ilics edző hamar megelégelte a tanítványai figyelmetlenségeit és pontatlanságait, őket magához hívta, és úgy tűnt, hogy az intelmei értő fülekre találtak, mert az övéi előbb 9-6-ra, majd 13-8-ra húztak el. Nyomban kiütközött a felek közötti tudásbeli különbség, noha a Telekom továbbra is takaréklángon égett, a sportolói koncentráció hiányában jó néhány helyzetet hagytak ki (15-9). A BL-tempójuktól messze jártak, de így is akadtak szép felvillanásaik (18-12), kár, hogy az első félidő végét megint fél vállról vették.

A fordulás után bekezdett a bajnoki címre aspiráló gárda, öt perc alatt csináltak egy hat-egyes szériát, és tíz gól lett a csapatokat elválasztó különbség (26-16). A mérkőzés ezen részében esélyt sem adtak az ellenfélnek, akik a jelentős hátrányukban mintha összekapták volna magukat és próbáltak felzárkózni – kihasználva, hogy a bakonyiak produkciójába ismét belecsúsztak hibák (28-23). A felek időnként kevés gondot fordítottak a védekezésre, de mikor a hazaiaknak kedvük szottyant, felpörögtek, és olyankor az eredmény után futó Farkasok nem tudtak a partnereik lenni (32-24). Az utolsó negyedóra szerencsére Ilicsékről szólt, akik magukhoz ragadták a kezdeményezést (38-25), és az utolsó sípszóig kialakították az összecsapás legnagyobb különbségét.

Gulyás Péter másodedző: Összességében úgy játszottunk, ahogy az elvárható tőlünk. Ezzel együtt nem mindig adtuk a tudásunk legjavát, aminek eredője a hozzáállásunkban keresendő. Ám mikor rendeztük a sorainkat, jól kézilabdáztunk.