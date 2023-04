– Már kiskoromban örökmozgó voltam, érettebb fejjel pedig megfogalmazódott bennem a „küldetéstudat”: a harcművészetekhez akarok közel kerülni – adta meg beszélgetésünk alaphangját, majd az őt jellemző derűs tekintet komorrá vált. – Nagyon korán elvesztettem az édesanyámat, a nehéz időszakon a sport segített át. Stiglic Editnek köszönhetem, hogy a Veszprémi EDAC atlétája lettem, s kiváltképp középtávokon indultam. Az edzőm, Stupián Anikó irányítása mellett nem ment rosszul a futás, az egyesülettől és a sportágtól néhány év múlva mégis elköszöntem, lévén, sok edzésről kénytelen voltam távol maradni (…), így a társak lehagytak a közös munkát illetően – hangsúlyozta, majd elmesélte: gimnazistaként az egyik osztálytársa testvére csalta el a megyeszékhelyünkön működő taekwondósok egyik gyakorlására, ahol több szempontból is rátalált a szerelem (a szintén karatés Gipp Róbert ma is a párja), másrészt a rajongott küzdősport révén megszabadulhatott a rá akkortájt felszaladt kilóktól. Lelkes, tettre kész fiatalként nem kellett noszogatni a gyakorlásokon, temérdek élményt gyűjtött, hovatovább kijárta a távol-keleti küzdősport magasiskoláját. – Azért nem egészen, mivel, noha a taekwondo sok mindennel felvértezett, a világ- és Európa-bajnokságokon folyton stresszeltem, azokról érem nélkül tértem haza, így „csak” bajnoki címeim vannak, igaz, abból szép számmal – szögezte le, s mert Sebestyén Pál tanítványaként győztes típusú sportoló volt, abban az időben küzdeni tudás, akaraterő, fegyelem és másokon való segítő szándék is ragadt rá. A szerény körülmények között elért hőstetteivel öregbítette a magyar és a helyi taekwondózás hírnevét. – Napról napra jobb akartam lenni, ennek érdekében sokat dolgoztam, miközben a sportág tartást és önbizalmat kölcsönzött nekem. Ennek a későbbi kick- és thaibokszgálákon is hasznát vettem, amikre Körmendi Ferenc készített fel – árulta el.

Noha életformájává vált a sajátos viselkedésmódot is adó küzdősport, idővel eltávolodtak egymástól. Később kisvállalatoknál lett marketinges, mikor is megakadt a szeme egy újságcikken, hogy az akkoriban indult Spartan Race Eplénybe érkezik az egyik futamával. Az esemény nyomban felkeltette az érdeklődését. Először csak külsősként dolgozott nekik, aztán 2014 végén felkérték, hogy „vigye” az akadályfutó sorozat teljes marketingjét. A Spartan Race egyébiránt sport, közösség és életfilozófia, a seregszemléin arra ösztönzi az embereket, hogy kilépjenek a komfortzónájukból. A komoly állóképességet igénylő futamaik egy életre szóló adrenalinlöketet adnak a nevezőknek. A szervezésben akkor még rutintalan Zsófi – a maroknyi csapatával – nyolc éve két ilyen rendezvényen is bábáskodott.

– Az eredmények helyett inkább beszéljenek a tények: az akkori cseh régióvezető felkért, hogy legyek a magyarországi versenyek igazgatója – mondta, majd sorolta, hogy a kollégáival felépítettek egy terepfutó közösséget: évente több mint húszezer felnőttet és ötezer gyermeket mozgattak meg, de bírták a strapát. A vetélkedéseiken nagy dzsembori várta a résztvevőket, akik maradandó élményekkel térhettek haza. Idővel egyre nagyobb létszámú stábbal dolgoztak azon, hogy minden a helyére kerüljön. Rendszerint olyan területeket kerestek, ahol kialakíthatnak egy remek pályát, amihez fesztivál- és parkolórész is tartozik.

– A megmozdulásainkra óriási volt az érdeklődés, előfordult, hogy létszámlimitet kellett meghatároznunk, mert annyian jöttek volna. Mi ezen nem mérgelődtünk, inkább megtiszteltetésnek vettük. Veszprémben hét-, míg Nagykanizsán nyolcezer indulónk volt – a királynék városában 12 ezren akartak rajthoz állni –, a rendezők mellett több száz önkéntes is dolgozott. Sok más mellett pályát építettünk, a környezetet pedig mindig rendbe tettük. Jobbnál jobb eredményeket produkáltunk, két és fél éve, egy nemzetközi döntés miatt mégis eljöttem a Spartan Race-től. Ez akkor nagy szívfájdalom volt nekem, de így utólag azt gondolom: mivel ott túlhajszoltam magam, az egészségemnek még jót is tett a váltás – nyomatékosította.

Hamarosan a Budapesti Sportirodán lett íróasztala, ahol egy munkatársa a tudtára hozta, hogy az Ultrabalaton Triatlon Kft. régóta szeretne olyan akadályfutó versenyeket tető alá hozni, mint amilyeneket ők gondoztak korábban. – Pontosabban életre akarták kelteni és új köntösbe helyezni a 2012-ben elindított első magyarországi terepakadály-futó találkozójukat, a Fighters’ Runt. Az addig futó-, terep-, triatlon- és maratonversenyek lebonyolításával foglalkozó cég tulajdonosát először próbáltam lebeszélni az elképzeléséről, hiszen a sikeres sorozathoz sok pénz és idő kell, de hajthatatlan maradt, így a Spartan Race-t évekig együtt építő csapatommal belevágtunk a komplex feladatba. Abból a szempontból előnyünk volt, hogy tudtuk, mire van szükség egy jó akadályversenyhez. Kiváló és kipróbált kollégákkal dolgozhattam újra együtt, egy nagy csapat részeként. Ráadásul más események megkomponálásába is bekapcsolódhattunk. Később a sportirodától is eljöttem, hogy teljes mellszélességgel végezhessem az ebbéli munkámat. Ha úgy tetszik: ez számomra egy szerencsés találkozás volt. Tavaly már volt versenyünk Sirokon, Csopakon és a Cserhátban, idén Orfűn, de a vármegyei szabadidő- és extrémsport-kedvelőknek jó hír, hogy ősszel megyünk Eplénybe is – közölte a hivatalosan Alfa 2-es versenyigazgató Zsófi, aki leszögezte: azon vannak, hogy a rendezvényeik mások legyenek, mint az eddigi akadályversenyek, s egyfajta ünneppé váljanak. Itt szinte a nulláról kellett felépíteniük az események láncolatát, de a projektet illetően szabad kezet kaptak. Az elején sokat számított a cég pénzügyi és technikai háttere. – A versenyeinkre eddig sokan jöttek a korábbi sportos közegből, ha az ismerős arcokra gondolok, van átfedés a tornák között, ám sikerült új embereket is megszólítanunk. Sok pozitív visszajelzést kapunk, ettől függetlenül tovább erősítenénk az indulói kört – jegyezte meg.

Az eseményeiknek mostanra új arculatot adtak, vannak egyéni és csapatküzdelmeik, utóbbinál a tagoknak végig együtt kell haladniuk. És hogy a résztvevők és a velük érkezők még jobban érezzék magukat, esténként bulikat is szerveznek, hogy az indulók jó hangulatban egymással is találkozzanak. – A kampányunkban a futás mellett a tájbéli élmények és az akadályok is hangsúlyosak, erre mindig ügyelünk a pályaépítésnél. Egyeseknek már az akadályok teljesítése is komoly próbatétel, másoknak, az edzettebbeknek ez nem nagy kihívás, ők az ellenfelekkel és az órával viaskodnak. Nem az vezérel bennünket, hogy a 8-10 km-es pályákon az emberek egy részének teljesíthetetlen gátakat állítsunk, azt szeretnénk, ha minél többek számára sikerélmények lennének az eseményeink – húzta alá Zsófi, aki boldog ezen minőségében, mert azt csinálhatja, amit szeret, és amiben mára nagy tapasztalata van.