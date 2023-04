A fordulás után felváltva estek a találatok, az edzőmeccs jelleget öltött párharc ezen periódusában a Fejér-B.Á.L tehetségei is mutattak szép dolgokat, kicsit közelebb is jöttek, ám az éllovas így is óriási fölényben volt (31-17). Aztán a tempót váltott Telekom ismét ízelítőt adott abból, milyen is az, mikor felveszi a BL ritmust, ilyenkor a vendégek nem tudták megnehezíteni a dolgukat (40-20). A nehéz helyzetbe sodródott, de azért időnként magukat összekapó Gálék a találkozó hátralévő részében próbáltak fogást találni a riválisukon, igaz, a differencia továbbra is nagy volt (44-27). A hazaiak a végén megint nem pörögtek teljes fordulatszámon, ők is követtek el hibákat, de összességében ekkora különbséggel is megérdemelten nyertek.

Momir Ilics: A szegediek elleni BL-továbbjutásunk után azt kértem a játékosaimtól, hogy vegyék komolyan ezt a találkozót is. Mostantól a Magyar Kupa négyes döntőjére készülünk, az lebeg a szemünk előtt.

Danyi Gábor: Mivel a Telekom komolyan vette a mérkőzésünket, nem igazán tudtunk méltó partnerei lenni. Próbáltunk részcélokat felállítani, de azokat sem valósítottuk meg teljes sikerrel, kiütközött, hogy a felek más célokért küzdenek.