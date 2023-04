Practical VLS Veszprém–Gyirmót FC Győr II. 4-1 (3-0)

Ajka, 100 néző. V.: Szommer.

Veszprém: Héninger – Dobsa, Gulyás, Molnár B. (Baldauf, 76.), Major (Takács M., 46.), Gálfi, Somogyi, Bartusz (Balázs, 60.), Tóth L. (Varga M., 66.), Horváth H., Krebsz. Edző: Pető Tamás.

Gyirmót II.: Kecskés – Wágenhoffer, Lányi, Dán (Vajda, 46.), Rozs, Lázár, Bagó, Tarsoly, Ominger, Görcs, Rátonyi (Rimai, 84.). Edző: Ördög József.

Minden adott volt, hogy a tabellán a második pozícióban lévő „hazaiak” folytassák a jó sorozatukat, hiszen a 15. helyezettet fogadták, akik nem is tudták megakadályozni a későbbi sikerüket.

A 12. percben Somogyi-Major összjáték után utóbbi lövését védte bravúrral Kecskés, ám az akciót követő szöglet után már ő is tehetetlen volt, Major az ötös sarkáról fejelt a kapujába (1-0). A bakonyi spíler hamarosan ismét munkát adott a hálóőrnek, de a nagy mezőnyfölényben játszó csapata újabb találatára a 26. percig kellett várni, mikor egy szöglet után Gálfi elé pattant a labda, aki hatalmas bombát eresztett meg a jobb felső sarokba (2-0). A VLS eztán három ziccert is kihagyott, Somogyi fölé, míg Molnár mellé lőtt, majd Kecskés megint remekül hárított. Később Bartusz lövése kerülte el a felső lécet, ám a bakonyiak a 45. percben tovább növelték az előnyüket: egy szabadrúgás után a játékszer Major elé került, aki 11 méterről nem hibázott (3-0).

Pető edző tanítványai a fordulás után, jelentős előnyük birtokában visszavettek a tempóból, de így is minden téren ellenfelük fölé nőttek, kár, hogy csatáraik eszén többször is túljárt a gyirmóti kapus, aki Gálfi és Somogyi próbálkozását is ártalmatlanította. A vendégek először a 62. percben veszélyeztettek, de Bagó lövése célt tévesztett. A 69. percben azért sikerült szépíteniük, egy szögletet követően Wágenhoffer közelről kotorta a labdát a gólvonal mögé (3-1). A 74. percben újabb Gálfi-Kecskés párharcot nyert meg a portás, aztán a 81. percben ő is kapitulált, mikor Balázs közelről talált be (4-1).

A gyirmótiak nem tudták megakadályozni a VLS diadalát, Majorék újabb lépést tettek meg álmaik beteljesülése felé – ráadásul a III. Ker. TVE is a kezükre játszott azzal, hogy 3-0-ra legyőzte a listavezetőt.

Pető Tamás: Taktikusan és gólra törően játszottunk, a pontok sorsát az első félidőben eldöntöttük. Bízom benne, hogy odaérhetünk az első helyre.