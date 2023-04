Korábban arról beszéltek, hogy a 2022–23-as évi szakági támogatási rendszerből (tao) mintegy húszmillió forint hiányzik. Mostanra kiderült, hogy a város legrégebbi sportegyesülete háza táján újabb, mintegy nettó húsz millió forintos hiányt találtak. Dobó Zoltán elmondta, hogy a TIAC életében az elmúlt időszakban a műfüves pálya építése volt a legnagyobb beruházás, taos finanszírozásból.

– Ezzel kapcsolatos a hiány, amely egy közel húszmillió forint nettó összegű, vélelmezett földmunka kifizetés miatt keletkezett. Csakhogy erről a kivitelezést vezető műszaki ellenőr nem tud semmit és magunk sem láttunk ilyet. Tapasztalatunk szerint a többezer köbméter föld eltávolítása nem történt meg – mondta a polgármester. Hozzátette, hogy a nyomozó hatóságot arra kérik, hogy ebben az ügyben is vizsgálódjon. Feljelentést tesznek, a hatóságokra bízzák, hogy kiderítsék, elvégezték-e a munkát. Az előző hiány tekintetében a nyomozóhatóság már megalapozott gyanúval nyomoz, tanúkat is meghallgattak. Összességében 60 millió forintot is kitehet a sor, ami a hiányt illeti és még nem tehetnek pontot a folyamat végére.

Rédli Károly úgy fogalmazott, hogy több körülmény utal arra, hogy a munkák elvégzése kapcsán kétségek merülhetnek fel.

– A bruttó több mint 24 millió forint döntő hányadát ki is fizették, de teljesítési igazolás nincs róla. Feljelentés kiegészítés szükséges, ez nyilvánvaló. A pályázati támogatás miatt szigorú szabályok szerinti elszámolás alá esik a beruházás. Az MLSZ minden ilyen esetben felülvizsgálja az elszámolást és ha kell, hiánypótlást kér. Mi pedig nem tudunk elszámolni és még az is lehet, hogy az egyesülettől, mint partnertől visszakövetelik az összeget. Nem tudjuk megvárni a nyomozás eredményét, amely akár több év is lehet, ezért előbb kell az ügy végére járnunk – mondta az elnök.

Beszélt aról, is, hogy mivel a könyvvizsgáló korábban a mögöttes tartalmat, az egyes elemek végrehajtását nem ellenőrizte, ezért nem derült fény a hiányosságokra. A közelmúltban külső könyvvizsgálót kértek fel a dokumentáció átvizsgálására a 2015-2022 közötti időszakot illetően. Az eredmény szerint több mint 19 millió forint hiányzik az egyesület számlájáról.

– A korábbi elnök felelősségét vetik fel ezek a tények, az ő kezén mentek keresztük a pénzügyek. Azonban az egyesület mégis, ma is működik, bár a felnőtt csapatot vissza kellett léptetnünk részben anyagi gondok miatt. Az utánpótlás korosztály 19 éves korig dolgozik és közben keressük a lehetőséget az egyesület megmentésére, ez a tét hónapok óta. A műfüves pálya a 2021. év végére elkészült, akkor még a korábbi elnök regnált. Az elszámolást ez év nyarán kell leadni és ki vagyunk téve a veszélynek, hogy hiánypótlásra lesz szükség, miközben a számlákat nem tudjuk beadni és előfordulhat, hogy vissza kell fizetni a pénzt. Sok tízmillió forint visszafizetésének terhe lebeg a fejünk felett. Ezért is fontosak a vizsgálatok, hogy elébe menjünk a hiánypótlásnak. Természetesen a szövetséget továbbra is tájékoztatjuk mindenről, ahogy eddig is tettük – mondta Rédli Károly.